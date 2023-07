Schallenberg: "Sky Shield" ist kein Bruch der Neutralität

Außenminister Alexander Schallenberg (VP) verteidigte in der ORF-Pressestunde am Sonntag die Pläne Österreichs, am europäischen "Sky Shield" teilzunehmen. Dies sei kein Bruch der Neutralität, hielt der Außenminister fest. Schließlich sei Sky Shield weder eine NATO-Initiative noch ein Militärbündnis, vielmehr handle es sich um die Zusammenarbeit einer Reihe von Staaten, sagte er.

Derzeit nehmen 17 europäische Staaten an der "European Sky Shield Initiative" teil (siehe Grafik). Zuletzt schlossen sich im Februar Dänemark und Schweden an. Konkret geht es darum, dass Österreich im Verbund mit den anderen Ländern Technologie zur Sicherung des Luftraums erwirbt. Durch die gemeinsame Beschaffung könne man das entsprechende Gerät zu besseren Konditionen erwerben, heißt es.

Es handelt sich bei Sky Shield um einen satellitengestützten Schutzschirm, der über die teilnehmenden Länder gelegt wird. Dadurch sollen Bedrohungen im Luftraum wie Drohnen, militärische Flugzeuge, ballistische oder atomare Raketen frühzeitig erkannt und abgewehrt werden können. Nicht an "Sky Shield" beteiligt ist Frankreich. Den Franzosen missfällt, dass nicht-europäische Technologie wie die US-Patriot-Systeme sowie das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 eingekauft werden soll.

Keine NATO-Initiative

Schallenberg verwies gestern darauf, dass sich Frankreich als ein wichtiges NATO-Land nicht daran beteilige, man könne deshalb auch nicht von einer NATO-Initiative sprechen. Bei Sky Shield sei zudem auch Schweden mit dabei, das zwar der NATO beitreten wolle, aber noch kein Mitglied sei. Die Neutralität Österreichs bleibe bei einem Sky-Shield-Beitritt zu 100 Prozent gewahrt, versicherte Schallenberg. Auch als Militärbündnis könne man es nicht bezeichnen, da eine Beistandsklausel fehle.

ZIB: Schallenberg: „Sky Shield“ mit Neutralität vereinbar

FP-Chef Herbert Kickl sieht dies anders: Er hatte davor gewarnt, dass durch den Beitritt zu einem europäischen Luftraumverteidigungssystem Österreichs Neutralität gefährdet sei.

Bundeskanzler Karl Nehammer begründete den Beitritt zum europäischen Schutzschirm mit der sicherheitspolitischen Entwicklung. "Die Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine massiv verschärft", erklärte er.

Der Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, Gerfried Promberger, erläuterte im Gespräch mit den OÖNachrichten, weshalb ein Beitritt sinnvoll sei. "Der Angriffskrieg gegen die Ukraine führt uns vor Augen, wie wichtig eine leistungsfähige Luftverteidigung ist. Es geht um die Fähigkeit, sich gegen Angriffe aus dem Luftraum und Weltall zu wehren." Bereits jetzt tausche man Radardaten aus, dies solle nun weiter ergänzt werden.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) wird am Freitag nach Bern reisen und dort ihre Amtskollegen aus Deutschland und der Schweiz treffen. Sie will dort in Anwesenheit des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius eine Absichtserklärung für den Beitritt unterzeichnen.

Über die Kosten der Beschaffung hält man sich derzeit noch bedeckt. Es gehe zuerst einmal darum, mit der Absichtserklärung die Planungsarbeiten aufnehmen zu können.

Annette Gantner

