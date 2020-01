Schallenberg in der Schweiz ein "Schellenberger"

In einer Pressekonferenz bezeichnete er Schallenberg, der in Bern als Sohn eines österreichischen Diplomaten geboren wurde, am Donnerstagabend in Bern als "halben Schweizer" und nannte ihn "Kollege und Freund Alexander Schellenberger".

Schallenberg nahm die Anrede mit Humor. Er sei so sehr mit der Schweiz verbunden, dass er auch eine leichte Anpassung seines Namens akzeptiere, "wenn ich hier bin". Dass die erste bilaterale Auslandsreise ihn nach Bern führe, sei ein "bewusster Akt" gewesen. Vor lauter nach Brüssel schauen - oder wie Schallenberg es nannte: "Eurozentrismus" - dürften die Nachbarländer nicht vergessen werden.