Schallenberg: "Das Ministerium ist kein Reisebüro"

Mehr als 3500 Österreicher im Ausland sind seit Ausbruch der Corona-Krise auf dem Luftweg zurück ins Land geholt worden. Außenminister Alexander Schallenberg (VP) und Austrian-Airlines-Chef Alexis von Hoensbroech stellten am Sonntag eine Website (heimflug.austrian.com) vor, über die sich Österreicher, die im Außenamt registriert sind, leichter als bisher für Rückflüge anmelden können. Bisher wurden 21 solcher Notflüge von der AUA, Laudamotion und Level durchgeführt.

Man wisse von 30.000 Landsleuten, die sich verstreut auf 100 Länder im Ausland aufhalten, sagte Schallenberg. Nicht alle wollen zurück, viele würden auch individuell die Rückreise antreten. Der Minister sprach in diesem Zusammenhang eine Warnung aus: Vielen Touristen sei der Ernst der Lage noch gar nicht bewusst. Im Ministerium würden täglich Anfragen eingehen, ob es nicht Rückflüge zu einem späteren Zeitpunkt gebe, weil man noch eine Trekkingtour absolvieren oder ein paar schöne Tage mehr am Strand verbringen wolle.

> Video: Außenminister ruft Österreicher zur Heimkehr auf

Das Außenministerium sei aber "kein Reisebüro", sondern organisiere eine Rückholaktion infolge einer globalen Krise. Schallenbergs dringender Appell: "Wenn Sie nach Hause wollen, kann ich nur zur Eile raten." Denn diese Notflüge werde es "nicht zeitlich unbegrenzt" geben, und es gelte das Prinzip "First Come, First Served". Hinzu komme, dass täglich weitere Länder ihre Grenzen dichtmachen. So werde etwa Tunesien ab heute seinen Luftraum sogar für Überflüge sperren. "Die Verbindung von Österreich in die Welt ist sehr stark eingeschränkt", bestätigte Hoensbroech. Dennoch werde man nicht nur über die Rückholflüge eine Luftbrücke aufrechterhalten, sondern auch über Frachttransporte. Heute sollen etwa zwei AUA-Maschinen mit Schutzmasken aus China in Schwechat landen, die vor allem für die Krisenregionen Tirol und Südtirol gedacht seien.

Die Kosten für die "größte Rückholaktion" der Zweiten Republik werden teilweise vom Bund übernommen. Die Passagiere müssten aber einen Selbstbehalt übernehmen, sagte Schallenberg. Dieser beträgt etwa von Havanna nach Wien 600 Euro, von Barcelona oder Kairo 300, von Washington 500 Euro.

Registrieren können sich Österreicher, deren nahe Angehörige und Personen mit gültigem Aufenthaltstitel. Alle Rückkehrer müssen sich in eine 14-tägige Heimquarantäne begeben. (luc)

