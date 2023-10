Salzburger Neos nach Wahldebakel neu formiert

Die Neos in Salzburg haben sich nach dem Debakel bei der Landtagswahl im Frühjahr, bei der sie den Wiedereinzug in den Landtag verpasst haben, neu aufgestellt. Die Landesversammlung wählte am Sonntag die 34-jährige Lisa Aldali mit 84 Prozent der Stimmen zur neuen Landesparteichefin. Sie war die einzige Kandidatin für diese Position. Aldali stammt aus Unken im Salzburger Pinzgau. Sie ist Mittelschullehrerin und seit 2016 Mitglied der Neos.

Nach der Wahlniederlage im April war das gesamte Landesteam mit Landeschefin Andrea Klambauer zurückgetreten, die Geschäfte der Neos Salzburg wurden von Wien aus geführt.

Landesversammlungen hielten die Neos am Samstag auch in Oberösterreich und Wien ab. Anders als im Vorjahr, als Felix Eypeltauer mit 79 Prozent als Landesparteichef bestätigt wurde, stand in Oberösterreich heuer bei der Versammlung im Ars Electronica Center keine Wahl über den Parteivorsitz an. Neu ins Neos-Landesteam gewählt wurden Junos-Landesvorsitzende Laura Feldler und der Hirschbacher Gemeinderat Gerald Pirklbauer.

Bei der Neos-Mitgliederversammlung in Wien skizzierte Neos-Landeschef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr die Pläne für die Regierungsarbeit in Wien. Scharfe Kritik übte er an den Pro-Palästina-Kundgebungen in Wien.

