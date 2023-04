Salzburg wählt heute einen neuen Landtag

Kurz nach 17 Uhr soll es erste Hochrechnungen, um ca. 22 Uhr das vorläufige Endergebnis geben. Umfragen sehen die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der auf die dritte Amtszeit hofft, weiter auf Rang 1. Auch die Bundesparteien blicken gespannt nach Salzburg.

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik Letzter Tanz im Salzburger Dirndl? SALZBURG. Landtagswahl: Im Nachbarbundesland kämpft Landeshauptmann Haslauer um eine weitere Amtszeit, für die muss er sich möglicherweise aber ... Letzter Tanz im Salzburger Dirndl?

386.947 Menschen sind bei der dritten und damit letzten Landtagswahl im Jahr 2023 wahlberechtigt. Bis dato wird das Land von einer Dreierkoalition aus ÖVP, Grünen und NEOS regiert. Aus der Landtagswahl 2018 war die ÖVP mit 37,8 Prozent klar als Sieger hervorgegangen. Die Grünen erreichten 9,3, die NEOS 7,3 Prozent der Stimmen. Ob die "Dirndlkoalition" ihre Mehrheit halten kann ist laut den Umfragen fraglich. Ein Rennen um Platz zwei liefern sich am Sonntag SPÖ (2018: 20,0 Prozent) und FPÖ (2018: 18,8 Prozent). Chancen auf das Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Landtag darf sich diesmal auch die KPÖ Plus ausrechnen. Recht aussichtslos dürfte dieses Unterfangen allerdings für die auf Protestwählerstimmen hoffenden Listen "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) und "Wir sind Salzburg" (WIRS) sein.

Mit einiger Spannung wird die Salzburg-Wahl auf Bundesebene erwartet. Für die SPÖ könnte ihr Ergebnis durchaus einige Rolle spielen in der Mitgliederbefragung über den Bundesparteivorsitz, die am Montag startet - und den Wahlkampf der Salzburger überschattet hat. Die ÖVP hofft nach dem Zugewinn in Kärnten auf eine weiteres Zeichen der Konsolidierung, also zumindest einen geringeren Verlust als in Niederösterreich und Tirol. Die FPÖ rechnet mit einem weiteren Zugewinn und strebt eine - nach Niederösterreich - weitere Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP an. Grüne und NEOS hingegen zittern um eine von jeweils zwei Koalitionsbeteiligungen auf Landesebene.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper