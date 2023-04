Salzburg-Wahl: Schwere Verluste für ÖVP

Die ÖVP hat bei der Salzburger Landtagswahl eine schwere Niederlage erlitten und bleibt laut ersten Hochrechnungen allenfalls knapp auf Platz eins vor den Freiheitlichen, die deutlich zulegen. Die von der Führungsdebatte im Bund gebeutelte SPÖ verliert weiter, während die KPÖ plus zweistellig werden dürfte. Die Grünen verlieren leicht, die NEOS könnten aus dem Landtag fliegen.

Die ersten Hochrechnungen der Institute SORA (ORF), OGM (Servus TV) und Arge Wahlen (Puls24) unterscheiden sich bisher stark, darum ist das Ergebnis noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Die ÖVP dürfte aber auf 29 bis 30 Prozent kommen, die Auswertungen für die Freiheitlichen zeigen eine Ergebnis zwischen 26,5 und über 31 Prozent. Die SPÖ könnte in Richtung 18 Prozent einbüßen. Die Grünen dürften zwischen sieben und acht Prozent landen, damit etwas verlieren. Für die NEOS, die noch auf die Stadt Salzburg hoffen können, wurde bisher ein Ergebnis unter fünf Prozent ausgewertet. Für die KPÖ stimmten demnach zwischen neun und zwölf Prozent. Die Kommunisten sind fix im Landtag.

Die Salzburgerinnen und Salzburger konnten heuer aus insgesamt acht Parteien wählen, die landesweit auf dem Stimmzettel zu finden waren. Neben den fünf Landtagsparteien und der KPÖ Plus traten auch zwei Listen an, die aus der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen gewachsen sind. Weder "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) noch deren Abspaltung "Wir sind Salzburg" kamen in die Nähe der Fünf-Prozent-Marke.

Wahlberechtigt waren 386.947 Salzburgerinnen und Salzburger - um rund 3.140 weniger als noch im Jahr 2018. Wahlschluss war um 17 Uhr. So spät wurden die Wahllokale aber bloß in Maria Alm gesperrt.

Mit Salzburg ist für heuer (abgesehen von den ÖH-Wahlen) der Wahlkalender erledigt - wenn es nicht überraschend zu Neuwahlen in Bund oder einem Land kommt.

Livestream: Ab 17.10 Uhr geben die Spitzenkandidaten erste Stellungnahmen ab

