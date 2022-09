Sachslehners lauter Abgang hinterlässt in der VP leise Kritik am Ausländerkurs

"Die ÖVP war immer pakttreu und wird es auch in diesem Fall sein." Mit dieser Klarstellung hat VP-Klubobmann August Wöginger am Freitagabend etwas sehr Seltenes in der Politik getan. Er hat die eigene Generalsekretärin via Presseagentur zurückgepfiffen und damit den Stab über Laura Sachslehner gebrochen. Am Wochenende kam Sachslehner dem eigenen Rauswurf zuvor und trat nach nur neun Monaten zurück. Interimistisch übernimmt Alexander Pröll, Sohn von Ex-Parteiobmann Josef Pröll, der schon bisher Co-Generalsekretär war.

Tiroler Forderung

Ausgelöst hat Sachslehner den Eklat mit der zunächst von Oberösterreichs FPÖ, dann von der Tiroler ÖVP erhobenen Forderung, wonach der (heuer auf 500 Euro pro Erwachsenen) aufgestockte Klimabonus an Asylwerber nicht ausbezahlt werden soll. Noch im Vorjahr hatte die türkis-grüne Regierung unter Sebastian Kurz gesetzlich festgelegt, dass jeder, der zumindest seit einem halben Jahr in Österreich lebt, Anspruch auf diesen Bonus hat.

Weil Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) unter Hinweis auf die gemeinsamen Beschlüsse eine Änderung ablehnte, war für Sachslehner "eine rote Linie" überschritten. Womit sie anklingen ließ, dass die Causa zur Koalitionsfrage werden könnte.

Nach Wögingers Einschreiten legte Sachslehner bei ihrer kurzen Rücktrittserklärung noch einmal nach. Diesmal Richtung eigene Partei: Wenn ein Asylwerber gleich viel bekommen solle wie Österreicher, die täglich arbeiten und ihre Steuern zahlen würden, "dann ist das nicht mehr meine Welt". Ein "Anbiedern" und "den Konflikten aus dem Weg gehen ist definitiv der falsche Weg", hielt die scheidende Generalsekretärin, die erst im Jänner von Parteiobmann Nehammer eingesetzt worden ist, fest. Sie werde ihren "bürgerlichen Weg" aber weiterhin in Wien als Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete fortsetzen.

Lob aus Wien

Aus der Bundeshauptstadt gab es umgehend Schützenhilfe für Sachslehner: "Ich bin stolz, dass sie in unserem Team ist und als Gemeinderätin weiterhin jene Mitte-Rechts-Politik vertritt, für die wir in Wien 2020 gewählt worden sind", sagte VP-Landtagsklubobmann Markus Wölbitsch. Nachsatz: "Daran sollten sich auch andere vielleicht wieder erinnern."

Wohl um den aus der FPÖ und aus der SPÖ kommenden Warnungen vor Spaltungstendenzen in der Kanzlerpartei keinen Vorschub zu leisten, lobte der Wiener VP-Chef Karl Mahrer umgehend Nehammers "konsequenten Kurs" bei den Themen Asyl und Migration.

Nicht nur in Wien, sondern akut wegen der Landtagswahl am 25. September übt sich die VP auch in Tirol in einem schärferen Ausländerkurs als die Parteifreunde in der türkis-grünen Bundesregierung. Einmal mehr will man in der Konkurrenz mit der FPÖ bei diesem Thema nicht Stimmen in diese Richtung verlieren.

Nicht ohne Häme bot der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger Sachslehner deshalb "politisches Asyl" an. Der Chef der Wiener Blauen, Dominik Nepp, lud alle "vernünftigen Kräfte innerhalb der Wiener ÖVP" ein, mit ihm ein Stück des Weges zu gehen.

Wie Mahrer in Wien wollte man aber auch in Tirol nach der Schützenhilfe durch Sachslehner offensichtlich nicht mehr Öl ins Feuer gießen. Mattle verzichtete am Wochenende auf jeden Kommentar zum Rücktritt. Lediglich der Tiroler Seilbahnen-Chef und VP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl geißelte einmal mehr die Grünen für ihre "Ideologiebesessenheit". Harsche Kritik gab es aber auch an Sachslehner, deren Abgang er als "einigermaßen unsolidarisch und bemerkenswert" bezeichnete.

Für SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind Nehammer "die Zügel als Kanzler und als VP-Chef völlig entglitten". Die VP-Spitze suche schon "verzweifelt nach der Telefonnummer des Veranstaltungszentrums in Knittelfeld", erinnerte FP-Obmann Herbert Kickl an den Ort der blauen Eskalation im Jahr 2002. (luc)