Russlands Medien nach Putin-Treffen: "Nehammer ist keine dauerhafte Figur"

Bisher ist noch kein gemeinsames Foto von Bundeskanzler Karl Nehammer, der am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen war, publik geworden. Nehammer hatte auf ein Bilderverbot gepocht, um nicht instrumentalisiert zu werden. Die russischen Medien veröffentlichten nur Bilder von Ankunft und Verlassen der österreichischen Botschaft in Moskau. „Vom Treffen gab es nicht einmal protokollarische Aufnahmen, und das ist wirklich eine Seltenheit“, schrieb die Moskauer Tageszeitung „Komsomolskaja Prawda“.

Mangels Informationen berichteten die russischen Medien zurückhaltend über das 75-minütige Treffen. Die Tageszeitung „Moskowski Komsomolez“ schrieb, dass der österreichische Kanzler „keine dauerhafte Figur“ sei, und verwies darauf, dass es seit Putins Amtsantritt im Jahr 2000 elf österreichische Regierungschefs gegeben habe. Nehammer sei im Unterschied zu Sebastian Kurz ein „grauer Demokrat“.

Wladimir Putin selbst hat am Dienstag indirekt auf den Vorwurf von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reagiert, dass er einer „Kriegslogik“ folge. Russland verfolge Ziele in der Ukraine und werde seine „militärische Spezialoperation“ durchziehen, bis diese erreicht seien. Alles laufe nach Plan, so der Kreml-Chef.

In Österreich wurde das Treffen mit Putin von der Opposition negativ bewertet. Vor allem SPÖ und FPÖ übten heftige Kritik an der diplomatischen Mission. SP-Klubvize Jörg Leichtfried sprach von einer überstürzten und nicht gut abgestimmten Reise. Die Gespräche hätten eine Chance sein können, seien stattdessen aber völlig ergebnislos geblieben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Nehammer bei Putin: "Der Propagandawert hält sich in Grenzen" Bundeskanzler Karl Nehammer hat von einem "harten, direkten" Gespräch mit Wladimir Putin berichtet. Es war ein Gespräch ohne konkretes Ergebnis. Aber warum hat dieses Gespräch überhaupt stattgefunden? Und was bleibt davon? Markus Staudinger, stv. Politik-Ressortleiter der OÖN, meint: "Also ad hoc würd ich sagen: nicht viel."

FP-Obmann Herbert Kickl wiederum warf dem Kanzler „machohafte Selbstinszenierung“ vor. Nehammer sei von der Ukraine aus ferngesteuert, sagte Kickl. Er bezog sich dabei auf Äußerungen des Kanzlers, wonach er ohne Zustimmung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht nach Moskau gereist wäre.

Spekuliert wurde gestern, wer von dem Treffen vorab informiert war. Es gab Zweifel, dass Bundespräsident

Alexander Van der Bellen in die Pläne eingeweiht gewesen sei. Van der Bellen empfing gestern den Bundeskanzler in der Hofburg. Im Anschluss gab es kein öffentliches Statement, der Präsident twitterte lediglich: „Der Friede in der Ukraine ist und bleibt unser gemeinsames Ziel“. Auch der grüne Koalitionspartner hatte sich tags zuvor überrascht von Nehammers Visite in Moskau gezeigt.

Die Reise wurde auch von Experten unterschiedlich aufgenommen. Politologe Gerhard Mangott, merkte an, dass Nehammer nichts erreicht habe. Der frühere Moskauer Botschafter Emil Brix zeigte sich überrascht, dass Putin dem Besuch überhaupt zugestimmt habe. „Es war den Versuch auf jeden Fall wert“, so Brix.