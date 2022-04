Russlands Krieg lässt Defizit steigen

Bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erwartet Österreich für 2022 ein höheres Budgetdefizit und eine höhere Schuldenquote als ursprünglich angenommen: Für heuer rechnet Finanzminister Magnus Brunner (VP) nun mit einem Defizit von 3,1 Prozent des BIP (statt der bisher prognostizierten 2,3 Prozent). Die Schuldenquote dürfte auf 80 Prozent steigen, statt wie bisher erwartet auf 79 Prozent.

"Putins Angriff und die Folgen sorgen dafür, dass wir auch in Österreich unser Budget nachbessern müssen. Der Krieg und seine Auswirkungen führen zu gesunkenen Wachstumsprognosen und damit zu geringeren Einnahmen, machen aber auch Entlastungs- und strategische Investitionsmaßnahmen notwendig", so Brunner in einer Stellungnahme.

In der Novelle des Bundesfinanzrahmengesetzes ist der Budgetpfad bis einschließlich 2025 skizziert. Durch die Veränderungen kommt es laut Finanzministerium auch hinsichtlich des angepeilten Nulldefizits zu einer "leichten Verschiebung": Ohne Novelle hätte der Pfad bereits im Jahr 2025 in Richtung ausgeglichenes Budget gezeigt, durch die Novelle sei dies frühestens ab 2026 möglich.