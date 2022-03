Russische Botschaft mit Farbe attackiert

Unter Nutzung des - in Russland derzeit gesperrten - sozialen Mediums Twitter publizierte die diplomatische Vertretung Russlands ein Foto, das rote Farbe auf der Botschaftstafel und Teilen des Botschaftszauns zeigt. "Wir reichen dem österreichischen Außenministerium Protest ein", so die Botschaft mit Blick auf die "barbarische Aktion".

Der mutmaßliche Angriff ereignete sich einen Tag nachdem das russische Außenministerium in einer ebenfalls in sozialen Netzwerken verbreiteten Erklärung scharfe Kritik an Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) geübt hatte, weil diese mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine "einseitige und empörende Aussagen" getätigt hätten. Das russische Außenministerium sprach diesbezüglich vom Kanzler eines "scheinbar neutralen Österreich".

Die russische Aggression gegen die Ukraine erfolgte, nachdem das Land einen Verzicht auf den Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO abgelehnt hatte. Die Ukraine hatte ihre Bemühungen um eine Aufnahme in die NATO intensiviert, nachdem Russland im März 2014 die Halbinsel Krim annektiert und Teile der Ostukraine durch pro-russische Milizen unter Kontrolle hat bringen lassen. Russland handelte dabei unter Verletzung seiner im Jahr 1994 im Rahmen des Budapester Memorandums getätigten Zusicherungen bezüglich der territorialen Integrität und Souveränität des Nachbarlandes.