Rumoren in der SPÖ: Drozda geht, Deutsch kommt

Das historische Wahldebakel der SPÖ führte gestern zum Rücktritt von Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. So ein Wahlergebnis müsse Konsequenzen haben, er wolle einen Reformprozess in Gang setzen, sagte Drozda. Der scheidende Parteimanager war dem Vernehmen nach schon vor dem Wahltag von einigen in der Partei kritisch gesehen und als jener auserkoren worden, der im Fall einer schweren Niederlage den Hut nehmen müsse. Drozda sagte, dass niemand Druck auf ihn ausgeübt habe.

Christian Deutsch tritt seine Nachfolge an. Der frühere Wiener Landesparteisekretär und Vertraute von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Nationalratspräsidentin Doris Bures war im Jänner als SP-Wahlkampfleiter eingesetzt worden. "Die Erneuerung in der Partei ist ein Gebot der Stunde", sagte Deutsch gestern nach seiner Kür.

In Landesparteiorganisationen soll es aber Unmut über die Entscheidung gegeben haben. Ranghohe Funktionäre der SPÖ Oberösterreich hätten sich in den gestern Nachmittag tagenden Parteigremien dagegen ausgesprochen, war zu hören. SP-Abgeordneter Alois Stöger vertrat gestern Oberösterreichs Landesparteichefin Birgit Gerstorfer im Präsidium. Er sagte, dass es Kritik an der Schnelligkeit der Entscheidung gegeben habe, nicht jedoch an Deutsch selbst. Dieser wurde letztlich einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt.

Rund um die Sitzungen ließen einige Funktionäre mit teils dramatischen Appellen zur Lage der SPÖ und Kritik an der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner aufhorchen (siehe Bericht unten). SPÖ-Schwergewichte gaben ihr jedoch demonstrativ Rückendeckung.

Rendi-Wagner habe sich im Wahlkampf stark gesteigert und bleibe "natürlich" Vorsitzende, sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser: "Es braucht keine Menschenopfer bei der ersten Sitzung nach der Wahl." Für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ist Rendi-Wagner "absolut die Richtige". Rendi-Wagner kündigte gestern einen Reformprozess in der SPÖ an: Man dürfe dabei "so gut wie keinen Tag verlieren".

Unklar blieb vorerst, wie es die SPÖ mit Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP halten würde. Für Niederösterreichs Landeschef Franz Schnabl war das "Debakel" vom Sonntag kein Auftrag für eine Regierungsbeteiligung. Wiens SPÖ-Chef Ludwig betonte, dass die SPÖ eine staatstragende Partei sei. Man habe schon vor der Wahl gesagt, dass man einzig Rot-Blau ausschließe, und das gelte auch jetzt.

Georg Dornauer Bild: APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Frust bei roten Landespolitikern

„Wir müssen aufhören, unseren eigenen Untergang zu verwalten“, appellierte der frühere SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Montag an seine Partei. Der Obersteirer sprach in einem Facebook-Posting von einer katastrophalen Nationalratswahl und forderte einen Reformparteitag, ein „neues Hainfeld“ (wo Ende 1888 die Sozialdemokratische Partei aus der Taufe gehoben wurde). Lercher sieht ein „massives Glaubwürdigkeitsproblem“.

Der Tiroler SP-Chef Georg Dornauer kritisierte: „Zu sagen, dass der Sebastian Kurz ganz ein Schlimmer ist, wird zu wenig sein.“ Er kritisierte Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Diese habe sich zwar „bemüht“, sagte Dornauer, der im Vorjahr mit einem mutmaßlich sexistischen Sager in Tirol aufgefallen ist. Dass Rendi-Wagner die richtige Spitzenkandidatin war, um blaue Wähler zurückzuholen, bezweifelt Dornauer aber: „Der klassische FPÖ-Wähler wählt keine Frau mit Doppelnamen.“

Auch der Steirer Parteichef Michael Schickhofer ließ seinem Frust freien Lauf: Er nehme bis auf weiteres keine bundespolitischen Funktionen in der SPÖ mehr wahr. Damit grenzt er sich acht Wochen vor der Landtagswahl in der Steiermark von der Bundespartei ab. „Die steirische SPÖ und ich stehen für einen zukunftsorientierten, eigenständigen und unabhängigen Kurs“, sagte Schickhofer. Er ließ auch eine Spitze gegenüber Rendi-Wagner los: Diese sei „eine Wiener Kandidatin“ gewesen.

