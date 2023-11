Rücktrittsaufforderungen prallen an Sobotka ab

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Mittwochabend nach den Rücktrittsaufforderungen der Oppositionsfraktionen wegen der jüngst bekannt gewordenen Vorwürfe gegen ihn zu einer Sonderpräsidiale geladen. In der Sitzung habe Sobotka erklärt, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen, sagte im Anschluss FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch. Sobotka verwies lediglich auf seinen Sprecher, der bereits zuvor die Darstellungen zurückgewiesen hatte.

Die Opposition hatte die Sitzung gefordert, nachdem am Vortag schwere Vorwürfe gegen den Nationalratspräsidenten bekannt geworden waren. Am Vormittag hatte sich ÖVP-Chef Karl Nehammer noch vor den Nationalratspräsidenten gestellt, Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigte eine Untersuchungskommission an.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) legte Sobotka indes gegenüber der "Kleinen Zeitung" den Rücktritt nahe. "Wäre ich in der Situation von Sobotka, ich hätte meinen Hut genommen. Ich habe einen klaren moralischen Kompass", wurde Rauch in der Online-Ausgabe der "Kleinen Zeitung" Mittwochabend zitiert. Ähnlich äußerte sich vor und nach der abendlichen Sonderpräsidiale die Grüne Generalsekretärin Olga Voglauer: "Wenn Sie mich fragen, ich würde zurücktreten". Voglauer hatte schon zuvor erklärt, sie hätte an Stelle Sobotkas auch angesichts früherer Vorwürfe "schon längst den Hut genommen, um das Ansehen dieses hohen Amtes zu schützen".

Bei den Vorwürfen geht es darum, dass der vor kurzem aus dem Leben geschiedene Ex-Sektionschef Christian Pilnacek in privater Runde in einem Lokal darüber sprach, dass Sobotka ihm vorgeworfen habe, Ermittlungen nie abgedreht zu haben. Das Gespräch vom vergangenen Sommer wurde heimlich aufgenommen und in den vergangenen Tagen mehreren Medien zur Verfügung gestellt.

Laut Sobotka "alles gesagt"

Sobotka selbst verwies nach der Präsidialsitzung lediglich auf seien Sprecher, der "alles gesagt" habe. Dieser ließ bereits am Dienstag ausrichten, man werde sich "an einem solch pietätlosen Akt nicht beteiligen", "wenn ein erst kürzlich, unter tragischen Umständen, verstorbener Mensch nun in die Öffentlichkeit gezerrt werden soll, um politisches Kleingeld zu schlagen". Er hielt fest, "dass der Nationalratspräsident niemals mit Christian Pilnacek zu laufenden Verfahren, Ermittlungen oder Sicherstellungsanordnungen gesprochen hat", sagte der Sprecher. Sobotka bleibe dementsprechend "natürlich bei dem, was er im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht gesagt hat". Pilnacek selbst habe das ja im Untersuchungsausschuss "und unter Wahrheitspflicht" bestätigt.

Opposition fordert Rücktritt

Die Oppositionsfraktionen blieben nach der Sitzung bei ihrer Rücktrittsaufforderung. Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Philip Kucher erklärte danach, Sobotka werde am Donnerstag eine "persönliche Erklärung" abgeben. Aus Sobotkas Büro hieß es dazu, der Präsident werde lediglich im Plenum seine Sicht der Dinge noch einmal unterstreichen. Auch der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak gab neuerlich zu verstehen, dass die Opposition das Amt des Nationalratspräsidenten durch die Causa beschädigt sieht.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker unterstrich nach der Präsidiale die schon zuvor geäußerte Linie der Volkspartei. Zu einer von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) angekündigten Untersuchungskommission äußerte er sich zurückhaltend: Auf die Koalition werde die Sache keine Auswirkungen haben, sagt er.

Video: Statements nach der Sonderpräsidiale

