Rücktritte in Vorarlberg: Volkspartei schlittert in die nächste Inseratenaffäre

Nicht nur im Bund, sondern nun auch in Vorarlberg wird die türkis-grüne Regierung durch eine Korruptionsaffäre in der ÖVP schwer belastet. Am Freitag hat die Spitze des VP-Wirtschaftsbundes (WB) im Ländle die Reißleine gezogen: Wirtschaftsbund-Obmann Hans Peter Metzler, er ist gleichzeitig Wirtschaftskammer-Präsident, und WB-Direktor Jürgen Kessler legten ihre Ämter zurück.