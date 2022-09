Rückkehr ins Politik-Rampenlicht: Sebastian Kurz im U-Ausschuss

Heute ab 10 Uhr kehrt mit Sebastian Kurz die bis zu seinem Abgang im Dezember 2021 schillerndste Figur der österreichischen Politik zurück ins Rampenlicht. Für vier Stunden steht der Ex-Kanzler (VP) im Untersuchungsausschuss zu VP-Korruption während seiner Regierungszeit ab Ende 2017 den Abgeordneten als Auskunftsperson zur Verfügung. Der 36-Jährige hat sich zuletzt in der Öffentlichkeit rargemacht. Vor einer Woche wurde Kurz in Tracht beim Münchner Oktoberfest an der Seite des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gesichtet.

In unregelmäßigen Abständen und deutlich seltener als zu seinen Zeiten als Politiker postet Kurz Bilder auf Instagram oder Kommentare via Facebook. Jüngst nach den von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingestellten Ermittlungen gegen die VP-Abgeordnete Michaela Steinacker war es die Klage, "dass sich Anschuldigungen oft als haltlos und unwahr erweisen". Den auf sich gemünzten Vorwurf der "öffentlichen Vorverurteilung" dürfte der Ex-Kanzler wohl auch heute im U-Ausschuss vortragen. Ebenso wie eine positive Bilanz über sein Wirken als Kanzler, wie sie Kurz bei der Übergabe der Obmannschaft an Karl Nehammer heuer im Mai ziehen durfte.

Ansonsten hat der einstige türkise Shooting-Star, der eine Rückkehr in die Politik mehrfach ausgeschlossen hat, seither in der Geschäftswelt erste Spuren hinterlassen. Den meisten Widerhall löste im Frühjahr aus, dass Kurz in Kalifornien bei Peter Thiel als "Global Strategist" angeheuert hat und seinen Wohnsitz neben jenem in Wien-Meidling temporär nach San Francisco verlegte. Der deutschstämmige Milliardär und Eigner der Big-Data-Firma "Palantir" ist nicht zuletzt als Förderer von Donald Trump umstritten.

Investor Kurz

Fast zeitgleich hat Kurz die "SK Management GmbH" mit Sitz im Waldviertel gegründet und sich an einem halben Dutzend Start-ups in Österreich, Übersee und im mittleren Osten beteiligt. Im Sommer etwa mit zwei Prozent an der Grazer "Medaia", die eine App zur Früherkennung von Hautkrebs entwickelt hat.

Eine zweite Gesellschaft soll Kurz mit "C-Quadrat"-Investor Alexander Schütz gegründet haben. Der VP-Großspender war bereits zu Gast im U-Ausschuss. Aus dem privaten Umfeld drangen zuletzt Gerüchte um Hochzeitspläne des Ex-Politikers mit seiner Lebensgefährtin und Mutter des bald einjährigen Sohnes, Susanne Thier, an die Öffentlichkeit.

In der Opposition geht man von einem geringen Erkenntnisgewinn durch Kurz aus. Sein bisher letzter (und zweiter) Auftritt noch im Ibiza-Ausschuss geriet zur Farce. Damals konnte Kurz unterstützt von der VP-Fraktion die auf vier Stunden begrenzte Befragung mit ausschweifenden Erläuterungen zum Regierungsalltag füllen. Weshalb einige Fraktionen keine einzige Frage stellen konnten.