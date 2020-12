Rückkehr in die Schule frühestens am 18. Jänner

Die Ankündigung des Bildungsministeriums, dass der Unterricht an den Schulen erst am 18. Jänner starten und in der Woche davor Fernunterricht – mit Betreuungsangebot an den Schulen – stattfinden wird, hat am Wochenende viel Kritik hervorgerufen. Lehrergewerkschafter Paul Kimberger forderte eine "massive Aufstockung von Förderangeboten und mehr Personal". Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hatte am Samstag in einer Pressekonferenz einen "Ergänzungsunterricht" in den Semesterferien angekündigt, der aber wie die Sommerschulen freiwillig sein soll. Dies sei mit dem aktuellen Personalstand nicht machbar, ist Kimberger überzeugt. Deshalb sollten vermehrt Lehramtsstudierende eingesetzt werden. Die Förderung solle zudem nicht nur für jene sein, die durch den Fernunterricht abgehängt worden seien, sondern auch für jene, die vor dem Wechsel in eine andere Schulform oder kurz vor dem Abschluss stehen.

Wenig Freude haben auch Elternvertreter mit dem Heimunterricht nach den Weihnachtsferien. Evelyn Kometter, Sprecherin des Dachverbandes der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen, fordert, dass die Schüler in der Woche von 7. bis 15. Jänner wenigstens für die Hauptfächer jeweils eine Stunde in die Klasse kommen können. Zudem müsse Betreuung sichergestellt sein, ohne "sozialen Druck" und ohne Eltern an den "Pranger zu stellen". Die Schüler der Oberstufen sind seit 3. November im Fernunterricht. Die Vorsitzende der zuständigen Elternvereine, Elisabeth Rosenberger, fordert ebenfalls weitere Förderangebote und warnt vor der drohenden Vereinsamung.

Kritik kam auch von der Opposition. Für SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid ist der dritte Gang ins Distance Learning "unentschuldbar". FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl sieht darin den "absolut falschen Weg". Bildungsminister Faßmann sei "rücktrittsreif". Martina Künsberg Sarre, Bildungssprecherin der Neos, forderte die Regierung auf, endlich auch an die Oberstufen-Schüler zu denken: "Jeder Tag, der nicht an der Schule stattfindet, ist einer zu viel."

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.