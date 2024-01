Rotkreuz-Präsident: "Das ist demokratiegefährdend"

OÖNachrichten: Es wird häufig geklagt, der Zusammenhalt in der Gesellschaft werde geringer. Merken Sie das auch? Walter Aichinger: Nicht bei uns im Roten Kreuz als Freiwilligen-Organisation, generell aber schon. Da hat zum einen die Polarisierung während der Pandemie dazu beigetragen. Zum anderen profilieren sich mittlerweile viele nur noch über Ablehnung, Abgrenzung oder Hass – nicht nur, aber auch in der Politik. Es fehlt das Bemühen, auf andere einzugehen. Wie macht sich das für Sie in