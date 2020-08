Roter Landesrat nahm Goldgeschenk an - Rücktritt

Vor 25 Jahren habe er als Quereinsteiger seine politische Laufbahn begonnen, sagte Illedits einem kurzen Statement vor Journalisten Samstagnachmittag in Eisenstadt. In verschiedenen Funktionen, in denen er auf Gemeinde- und Landesebene im Burgenland tätig gewesen sei, habe er sich "immer bemüht, "eine ehrliche und konsequente Politik zu machen".

"Heute muss ich mir aber eingestehen, dass mir ein persönlicher Fehler unterlaufen ist", der nach seinem Verständnis von Anstand der Politik "nach politischen Konsequenzen verlangt", so der Landesrat: "Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich dieses Geschenk angenommen habe. Sie können es als Dummheit nennen oder Gedankenlosigkeit, beides ist unverzeihlich."

Der Fußballverein SV Mattersburg habe ihm als Aufsichtsratsvorsitzendem der Fußballakademie Burgenland zu seinem 60. Geburtstag vor zwei Jahren "ein persönliches Geschenk gemacht, das ich nicht annehmen hätte dürfen." Er habe ein 100-Gramm-Goldblatt mit einer Vereinswidmung im Wert von heute etwa 5.400 Euro erhalten und bei ihm zu Hause "als Souvenir und Erinnerungsstück abgelegt", erläuterte Illedits.

"An eine finanzielle Verwertung habe ich alleine schon aufgrund der Widmung nie gedacht. Eine anonyme Anzeige hat mich nun wieder daran erinnert. Natürlich habe ich meinen Anwalt sofort damit beauftragt, das Goldstück zurückzugeben", so der SPÖ-Politiker. Er habe Freitagabend Landeshauptmann Hans Peter Doskotil (SPÖ) mitgeteilt, dass er seine Funktion als Landesrat und alle damit zusammenhängenden öffentlichen Funktionen zurücklege.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bestätigte am Samstag in einer Aussendung, dass ihn Landesrat Christian Illedits (SPÖ) Freitagabend über dessen Rücktrittsentscheidung informiert habe. Er halte diesen Schritt für richtig und habe ihn daher zur Kenntnis genommen, stellte Doskozil fest."Christian Illedits hat aus freien Stücken die Konsequenz aus einem einmaligen Fehlverhalten gezogen. Ich habe Respekt davor, dass er seine politische Verantwortung in dieser Weise wahrnimmt", so Doskozil.

"Nur ein erster Schritt"

Es könne wohl nur der erste Schritt im Mattersburger Commerzialbank-Skandal sein, dass der Doskozil-Vetraute Christian Illedits so überraschend den Hut nimmt. "Der Rücktritt des burgenländischen Landesrats, der in der Bezirksorganisation der SPÖ-Mattersburg seit 1996 Mitglied ist, ist wohl nur die Spitze des Eisberges", so die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz. Noch vor wenigen Tagen habe Doskozil Landesrat Illedits gegen Vorwürfe in Schutz genommen: "Ihn in den Skandal zu ziehen ist bodenlose Frechheit", so Doskozil in "Burgenland heute".