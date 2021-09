Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Pflöcke dazu bereits im TV-Sommergespräch am Montagabend eingeschlagen hat, erzürnte gestern die roten Landeschefs.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig polterte, dass es sinnvoll wäre, "auf Augenhöhe zu beraten, bevor man an die Öffentlichkeit geht". Er sei "kein Abteilungsleiter der Bundesregierung" und Wien "keine nachgeordnete Dienststelle des Bundes". Auch sein Kärntner Kollege Peter Kaiser ärgerte sich über den medialen "Alleingang" des Kanzlers.

Video: Corona-Maßnahmen werden verschärft

Hinter Kurz stellte sich der grüne Koalitionspartner. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erklärte auf OÖN-Anfrage: "Dass wir weitere Lockdowns und Schulschließungen bestmöglich vermeiden wollen, steht ebenso außer Frage, wie die Durchimpfungsrate weiter zu erhöhen. Auch eine intensivere Überprüfung der 3G-Kontrollen und eine stärkere Berücksichtigung der Prognose für die Intensivbettenbelegung bei neuen Corona-Maßnahmen sind außer Streit gestellt." Vizekanzler Werner Kogler bestätigte die Einigkeit: "Wir stimmen völlig überein." Er bekräftigte auch, dass es keinen Lockdown mehr für Geimpfte geben soll.

Laut Kogler waren die konkreten Schritte gestern "im Wesentlichen fertig", weitere Details wollten aber weder er noch Kurz oder Mückstein nennen. Angekündigt hatte Kurz, dass künftig die Intensivbettenauslastung anstelle der Sieben-Tage-Inzidenz Maßzahl für Einschränkungen sein soll – ohne einen kritischen Wert zu nennen.

Für Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Klinikum, sind die Intensivbetten grundsätzlich "ein sinnvoller Parameter, an dem man sich orientieren kann".

Kritische Auslastung fast erreicht

Eine kritische Auslastung, ab der es Einschränkungen geben müsse, sei in Oberösterreich aber bereits fast erreicht. Rund zehn Prozent aller verfügbaren Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt, das könne neben dem normalen Spitalsbetrieb "mit viel Engagement und Erfahrung gerade noch bewältigt werden", so Lamprecht. Bei einer Auslastung "ab 20 Prozent wird es schwierig, einen Normalbetrieb zu gewährleisten". Wenn die Impfquote nicht ordentlich steige, "werden wir beim derzeitigen Infektionsgeschehen noch im September diese Schwelle erreichen. Das bedeutet, dass es wieder unangenehme Einschränkungen medizinischer Leistungen geben muss", also geplante Eingriffe verschoben werden. In Wien ist die Zehn-Prozent-Marke überschritten, in Niederösterreich beinahe erreicht, österreichweit gab es gestern 171 Intensivpatienten.

Den Impfappell unterstützt Lamprecht, "Begleitmaßnahmen wie Masken in Innenräumen und die 1G-Regel für gewisse Bereiche" würden bei einer Impfquote von unter 70 Prozent aber "spätestens im Oktober" notwendig sein.

Geplante Maßnahmen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen soll künftig nicht mehr ausschlaggebend für die Einführung von Einschränkungen sein. Stattdessen soll die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-Patienten relevante Kennzahl sein. Ab welchem Wert es zu Beschränkungen kommt, war gestern noch offen.

Einschränkungen sollen vor allem Ungeimpfte treffen: So soll ein kompletter Lockdown für Geimpfte nicht mehr kommen. Die 1G-Regel zumindest in der Nachtgastronomie dürfte auf der Maßnahmenpalette zu finden sein, ebenso für Großveranstaltungen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sprach von der juristischen Prüfung „auch für die Gastronomie und darüber hinaus“. Schulen sollen offen bleiben.

Bevor es zu Einschränkungen kommt, soll nochmals versucht werden, die Impfquote zu erhöhen, auch über Anreize wird gesprochen. Verstärkt werden sollen außerdem die Kontrollen der 3G-Regel.