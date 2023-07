Rote Tour durch 94 Bezirke: Bablers Bad an der Basis

"Wir werden den Andi nicht ruhen lassen, bis wir alle 94 Bezirke besucht haben." Das kündigten gestern die SPÖ-Bundesgeschäftsführer Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim an.

Der "Andi", das ist natürlich SPÖ-Chef Andreas Babler, der sich vorgenommen hat, unter dem Motto "Zurück zur Gerechtigkeit" eine Comeback-Tour für die Sozialdemokratie zu absolvieren, durch alle 94 Bezirke Österreichs. Kleiner Schönheitsfehler: Bei der gestrigen Pressekonferenz und der vorangegangenen Eis-Verteil-aktion auf der Wiener Mariahilferstraße, bei der der Tourstart angekündigt wurde, mussten Breiteneder und Seltenheim ohne Babler auskommen – der Parteichef ist noch auf Urlaub.

Aber ab 11. August soll er wieder touren. In 32 Bezirken war Babler schon, knapp zwei Drittel fehlen ihm noch.

Dass der erdige Parteichef bei den Funktionären an der Basis sehr gut ankommt, hat man zuletzt Anfang Juli bei der Roten Nacht in Linz gesehen oder bei seinem Auftritt vor den roten Gewerkschaftern (FSG) im Rahmen des ÖGB-Bundeskongresses. Die FSG-Vertreter spendeten ihm minutenlang stehenden Applaus.

Das Bad an der Basis dürfte Babler auch dafür nutzen wollen, um in einer zweiten Welle noch einmal so etwas wie Aufbruchstimmung in der SPÖ zu entfesseln. Seine Wahl zum Parteichef ging bekanntlich in den Turbulenzen um die Abstimmungspanne beim Parteitag im Linzer Design Center unter. Es war eine veritable Euphoriebremse. Auch die Umfragewerte der SPÖ haben sich unter dem neuen Chef noch nicht erholt.

Breiteneder und Seltenheim zeigten sich gestern dennoch zuversichtlich, dass Babler die Trendwende gelingt. "Wir haben schon gesehen, dass Andreas Babler gerne unterschätzt wird. Aber seine Stärke liegt im persönlichen Kontakt", sagt Seltenheim.

Oberösterreich-Tag

Auch ein Oberösterreich-Tag ist auf Bablers Tour bereits eingetaktet, sagt SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler. Am 22. August wird Babler den ganzen Tag im Bundesland unterwegs sein, beginnend mit einem Besuch des Wochenmarktes in Ried/Innkreis. Dazu kommen Betriebsbesuche und abends ein Fest für Funktionäre in Gallneukirchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun