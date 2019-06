Rote Nacht: Feierlaune, aber auch kritische Stimmen beim SPÖ-Fest

Der neue SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer verließ das Fest schon nach rund einer Stunde – wegen Kinderbetreuungspflichten. Er habe es verabsäumt, mit Funktionären ins Gespräch zu kommen und für die Nationalratswahl zu mobilisieren, war zu hören. Auch bei der SP-Konferenz im Bezirk Linz-Land war er zuletzt nicht dabei gewesen. Brockmeyer und SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer können die Kritik nicht nachvollziehen. Brockmeyers Lebensgefährtin ist Ärztin in Wien und hatte Nachtdienst, er fuhr nach Wien, um beim dreijährigen Sohn zu sein und ihn Freitagfrüh in den Kindergarten zu bringen.

„Wir können als Sozialdemokraten nicht Halbe-Halbe fordern und es dann selbst nicht machen“, sagte Brockmeyer am Freitag, als er wieder in Linz war. Er versuche, alles Mögliche wahrzunehmen – etwa das heutige Bürgermeisterfest in Linz oder zuletzt die Bezirkskonferenz Vöcklabruck. Gerstorfer sieht das auch so, alle Rückmeldungen zu seiner Arbeit bisher seien positiv, er packe an. Auch sei bei der Fixierung von Brockmeyers Engagement im Mai noch nicht absehbar gewesen, dass im September eine Nationalratswahl stattfinden werde.

Verwundert waren etliche Funktionäre auch, dass trotz der Wahl im September niemand von der Bundespartei-Spitze nach Linz kam – etwa Chefin Pamela Rendi-Wagner oder Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Gerstorfer sagt, dass das aufgrund der Nationalratssitzung in Wien, bei der keine Ende absehbar gewesen sei, klar gewesen sei. Dort herrschte, wie berichtet, das freie Spiel der Kräfte mit zahlreichen Abstimmungen. Der Linzer Landtagsabgeordnete Peter Binder jedoch hat „kein Verständnis“ für die Absenz. Er habe von der Bundespartei auf eine entsprechende Anfrage nicht einmal eine Rückmeldung bekommen.

Auch andere sagten, dass es zeitlich wohl noch möglich gewesen sei, nach Linz zu kommen. Deutliche Worte fand der Linzer Bürgermeister gegenüber OÖN-TV zur allgemeinen Situation der SPÖ in Richtung Nationalratswahl: „Wir müssen aufhören, herumzueiern.“ In den vergangenen Wochen seien strategische Fehler passiert. Es brauchte klare Aussagen und klare Positionen zu Zukunftsthemen.