Rote Diplomaten unterstützen Babler

"Die SPÖ muss sich außenpolitisch neu aufstellen", sagte Petritsch am Donnerstag. Man habe ein außen- und europapolitisches Positionspapier formuliert und sei der Meinung, dass der Traiskirchner Bürgermeister es "am ehesten umsetzen" könne. Gefordert wird mehr EU-Engagement und eine aktive Neutralitätspolitik.

Petritsch betonte, dass er Rendi-Wagner menschlich sehr schätze, sie aber in den fünf Jahren an der Spitze außenpolitisch "weder ein Team noch ein Programm noch eine Ausrichtung zusammengebracht" habe. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sei intrigant, "das geht nicht in einer solidarischen Partei."

