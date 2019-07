Rote Beamte über "Diffamierung" von ÖVP empört

Pauschale Unterstellungen, wonach Mitarbeiter nicht rechtskonform vorgehen könnten, werden in einem Schreiben des SP-dominierten Dienststellenausschusses zurückgewiesen.

Darin heißt es, die Mitarbeiter zeichneten sich durch überdurchschnittliche Loyalität zu ihrem Dienstgeber aus. Gerade durch die in einer Demokratie üblichen Wechsel an der Spitze des Hauses und in den Kabinetten sei man in besonderer Weise darin geschult, unabhängig von der politischen Ausrichtung der Ressortspitze tadellose Arbeit zu erbringen.

Hinter die Kanzleramts-Beamten stellte sich auch der schwarze GÖD-Vorsitzende Norbert Schnedl: "Pauschalierte Unterstellungen" seien fehl am Platz.