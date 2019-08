Rot statt Türkis? Blaues Liebäugeln mit neuem Koalitionspartner

Eine Neuauflage von Türkis-Blau strebt die FPÖ unter Spitzenkandidat Norbert Hofer nach der Nationalratswahl an. Doch so mancher in der Partei will nach dem Aufkündigen der Koalition durch die ÖVP infolge des Ibiza-Videos nicht noch einmal Sebastian Kurz zum Kanzler machen.

Laut über Alternativen hat nun Burgenlands FP-Chef Johann Tschürtz nachgedacht: "Ich würde mir sogar wünschen, dass es einen Bundeskanzler Hans Peter Doskozil mit einem Vizekanzler Norbert Hofer gibt", brachte er Rot-Blau ins Spiel. Statt SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sollte in Tschürtz’ Fantasie sein eigener Koalitionspartner, der burgenländische Landeshauptmann, Kanzler werden.

Diese unwahrscheinliche Personalvolte ist freilich nicht der einzige Schönheitsfehler in Tschürtz’ Argumentation: Nach derzeitigem Umfragestand sind SPÖ und FPÖ weit von einer Mehrheit entfernt und hätten gemeinsam rund 80 von 183 Mandaten. Darauf verwies auch FP-Chef Norbert Hofer, der zwar "aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ im Burgenland Verständnis" für Tschürtz’ Wunsch äußerte – aber auch klarmachte, dass er für die Fortsetzung von Türkis-Blau sei.

VP-Generalsekretär Karl Nehammer sah dennoch einen Beleg für die Anbahnung einer "rot-blauen Allianz" und führte auch Hofers jüngste Absage eines Gesprächstermins mit Kurz als Argument ins Treffen. Hofer begründete die Absage damit, dass dies in Wahlkampfzeiten wenig sinnvoll sei. Für SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ist die ganze Diskussion ein "Ablenkungsmanöver".

Eine Koalitionsfestlegung kam auch von den Grünen: Ingrid Felipe, Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin und Kurzzeit-Parteichefin, schloss die ÖVP als P artner aus. Ihr Nachfolger und Spitzenkandidat Werner Kogler will sich diese Option allerdings offenhalten.

