Rot oder dunkelrot? Am Sonntag wählen die Salzburger ihren neuen Stadtchef

Rund 113.000 Salzburger sind am Sonntag wahlberechtigt. In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl lag die Wahlbeteiligung bei 53,3 Prozent.

821 Stimmen trennten sie am Sonntag vor zwei Wochen: Mit 29,4 Prozent (17.547 Stimmen) kam SP-Kandidat Bernhard Auinger bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg nur knapp vor KPÖ-plus-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl (28,0 Prozent bzw. 16.726 Stimmen) ins Ziel. Kommenden Sonntag klärt sich in der Stichwahl, wer von beiden der nächste Bürgermeister der Mozartstadt wird.