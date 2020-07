Am 11. Oktober steht in Wien die größte Wahl im Corona-Jahr 2020 auf dem Programm. In den Umfragen wird der SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig ein Erfolg mit solidem Vorsprung vorhergesagt. Geht die Rechnung auf, kann die Sozialdemokratie, die im Frühjahr mit Hans Peter Doskozil im Burgenland die absolute Mehrheit zurückerobert hat, auf ein hervorragendes Wahljahr zurückblicken.