Rosenkranz startet mit scharfer Kritik, will aber "keinen Brutalo-Wahlkampf"

Der erste Auftritt des am Vortag gekürten FP-Bundespräsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz mit Parteichef Herbert Kickl war an Symbolik fast schon überladen. Im 57. Stock des Wiener DC Towers, Österreichs höchstem Gebäude, vor einem Plakat, auf dem im Hintergrund Leopold Figl und der Staatsvertrag schimmerten, traten die beiden auf.

Kickls Verweis auf den "strahlend blauen Himmel" durfte nicht fehlen, Rosenkranz bemühte den Vergleich der vorbeifließenden Donau als "Lebensader unseres Landes". Dieses, und so lautet der erste Slogan des blauen Hofburg-Wahlkampfs, "wollen wir uns zurückholen". Rosenkranz sprach von "besonderen Zeiten", die Bevölkerung sei durch die jüngsten Krisen verunsichert, die Regierung lasse die Menschen im Stich. Dank seiner Rolle als Volksanwalt habe er das Ohr bei den Bürgern und wisse, "wo die Menschen der Schuh drückt", stellte sich Rosenkranz ein Qualifikationszeugnis für das höchste Amt im Staat aus.

Dass er bereits "eines der höchsten" bekleide, befähige ihn umso mehr, lobte Kickl seine Wahl. Dass mit Rosenkranz ein blauer Kandidat ins Rennen geht, der nicht auf der Favoritenliste aufschien, relativierte Kickl. Die von ihm selbst als "hervorragend geeignet" bezeichnete Abgeordnete Susanne Fürst habe kurz vor der Entscheidung Rosenkranz’ politische Erfahrung als Atout genannt.

Die Wahlkampflinie folgt, das wurde gestern deutlich, Kickls bisheriger Oppositionspolitik samt heftigen Attacken, die neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen auch die Regierung ins Visier nehmen. Der einstige Grünen-Chef sei ein "Drei-Parteien-Kandidat mit Duldung der Kanzlerpartei", so Rosenkranz. Dieser sei für alle, die das nicht wollten, eine "ernstzunehmende, schlagkräftige Alternative in bestem Alter", sagte Kickl. Beide kritisierten die Corona-Maßnahmen der Regierung, die Van der Bellen mittrage. Bei der Teuerung und der "Beteiligung an einem Wirtschaftskrieg" sei die Regierung ebenfalls am falschen Weg. Eine Entwicklung, "die ich einer Regierung als Bundespräsident niemals durchgehen lassen würde", drohte Rosenkranz.

Auf Nachfrage erklärte er, als Bundespräsident würde er zunächst das Gespräch suchen, im Ernstfall aber die Regierung entlassen oder den Nationalrat auflösen. Gleichzeitig beteuerte er, "keinen Brutalo-Wahlkampf" zu wollen. Als Wahlziel setze er sich zumindest eine Stichwahl "und dann 50 Prozent plus eine Stimme".

Zum Abschluss der Präsentation griff die FPÖ wieder in die Symbolikkiste: Rosenkranz’ Ehefrau Susanne bekam einen Strauß rot-weiß-roter Rosen. Zuvor hatte der FP-Kandidat das "rot-weiß-rote Band" beschworen, das ihn im Erfolgsfall dank Direktwahl mit den Bürgern verbinden würde.

Norbert Hofer in der Stichwahl Bild: APA/HANS PUNZ

FPÖ-Kandidaten: Nicht immer erfolgreich, aber oft einprägsam

Bei weitem nicht bei jeder Präsidentschaftswahl der Zweiten Republik sind FPÖ-Kandidaten angetreten. Manche fanden aber beachtliche Aufmerksamkeit.

Die Vorgängerorganisation der FPÖ, der Verband der Unabhängigen (VdU), hatte 1951 einen „unabhängigen“ Kandidaten aufgestellt, den Arzt Burghard Breitner. Er schaffte es zwar nicht in die Stichwahl, die Theodor Körner (SP) gewann. Breitner kam aber immerhin auf 15 Prozent.

Auch eine Periode danach gab es keinen eigentlichen Kandidaten der Freiheitlichen. Stattdessen einigten sich ÖVP und FPÖ auf den Chirurgen Wolfgang Denk. Dieser unterlag dem SPÖ-Kandidaten Adolf Schärf.

Heide Schmidt trat 1992 für die FPÖ an Bild: OÖN/Wassermann

Es dauerte dann mehr als 20 Jahre, bis die Freiheitlichen bei der Hofburg-Wahl wieder mitmischten. 1980 präsentierten sie den Diplomaten Wilfried Gredler als Kandidaten. Gegen den amtierenden Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger schaffte er 17 Prozent.

Sechs Jahre später trat Otto Scrinzi an – als freiheitlichen Kandidaten kann man ihn strenggenommen dennoch nicht bezeichnen, denn dem Arzt mit deutsch-nationaler Gesinnung fehlte die offizielle Unterstützung der Parteiführung unter Norbert Steger. Bei der Wahl kam Scrinzi auf nur 1,18 Prozent, Präsident wurde Kurt Waldheim.

Barbara Rosenkranz versuchte es gegen Heinz Fischer Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Die eigentlich liberale Heide Schmidt trat 1992 noch als Kandidatin Jörg Haiders an. Mitten im Wahlkampf wollte sie die Ausländerpolitik ihres Parteichefs nicht mehr mittragen. Schmidt kam auf 16,39 Prozent und trat 1998 wieder an – als Kandidatin des von ihr mitbegründeten Liberalen Forums. Die FPÖ stellte in jenem Jahr keinen Kandidaten. Erst 2010 schickten die Freiheitlichen unter Parteichef Heinz-Christian Strache wieder eine Kandidatin, Barbara Rosenkranz, ins Rennen. Sie stolperte gleich zu Beginn des Wahlkampfes über Aussagen zum Verbotsgesetz und zum Holocaust. Bei der Wahl gegen Amtsinhaber Heinz Fischer erreichte sie 15,24 Prozent.

Das bei weitem beste Ergebnis holte sechs Jahre später Norbert Hofer für die FPÖ. In der zweiten Stichwahl – die erste hatte die FPÖ angefochten – unterlag er dem von den Grünen unterstützten Alexander Van der Bellen mit beachtenswerten 46,21 Prozent nach 35,05 Prozent im ersten Wahlgang.