Roiss im U-Ausschuss: Kritik an Weg in die Abhängigkeit von Putins Gas

War es nur strategische Kurzsichtigkeit oder trugen parteipolitische und persönliche Motive in der türkis-blauen Regierung von Sebastian Kurz (VP) dazu bei, dass Österreich in die heute so fatale Abhängigkeit von russischem Gas manövriert wurde? Dieser Frage wollte die Opposition im VP-Korruptions-U-Ausschuss zum Herbstauftakt nachgehen.