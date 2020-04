Ab 15 Uhr live: So sollen Risikogruppen geschützt werden

Schon am 4. Mai soll das Gesetz zur Definition von Risikogruppen in Kraft treten. Über die Pläne zum Schutz von Risikogruppen will Anschober am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Sozialpartnern informieren. Um 15 Uhr dabei sein werden neben Anschober auch AK-Präsidentin Anderl, WKÖ-Generalsekretär Kopf, Ärztekammerpräsident Szekeres und der Vorsitzende des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Lehner. Wir übertragen ab 15 Uhr live aus dem Bundeskanzleramt:

Ein Wissenschaftlergremium habe die Abgrenzung durchgeführt, sagte Anschober am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Anschober hofft auf eine Rechtskräftigkeit ab 4. Mai. Am Mittwoch solle der entsprechende Antrag im Nationalrat eingebracht werden.

Auf die Frage, wer zu den Risikogruppen zählt, erwähnte der Minister etwa Menschen mit schweren Gehirn- und Lungenerkrankungen sowie schweren Krebserkrankungen. Die niedergelassenen Ärzte erhielten eine Art Checkliste. Das Attest werde genügen, um im Gespräch mit dem Arbeitgeber entweder einen besonders verstärkten Schutz am Arbeitsplatz, Home-Office oder eine Freistellung zu erreichen.