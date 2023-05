Ringen um die SP-Parteispitze: Braucht es eine Kampfabstimmung?

Mit 33,7 Prozent ging Doskozil als (knapper) Sieger aus der Mitgliederbefragung hervor. Ist das als eindeutiger Auftrag zu werten? Oder braucht es eine Kampfabstimmung am Parteitag am 3. Juni in Linz? Wer soll letztendlich die Parteispitze übernehmen? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

SPÖ: Rendi-Wagner kandidiert nicht am Parteitag WIEN. Pamela Rendi-Wagner tritt nach ihrer Niederlage bei der Mitgliederbefragung nicht am SPÖ-Parteitag an.

Doskozil gegen Babler: Eine Antwort mit Fragezeichen WIEN. Doskozil sieht sich als klarer Sieger, dennoch schielt Babler auf den Parteitag. Vor dem Sonderparteitag am 3.

