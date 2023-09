Richterpräsident: "Rechtsstaatlicher Skandal" um BVwG

Gernot Kanduth, Nachfolger von Sabine Matejka als Präsident der Richtervereinigung, kritisierte gestern im Ö1-Mittagsjournal die bis dato nicht erfolgte Besetzung der Spitze des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) als "rechtsstaatlichen Skandal". Matejka hatte am Donnerstag ihre Funktion als Präsidentin zurückgelegt und als Grund die ausbleibende Bestellung am BVwG genannt.

Die Spitze des BVwG ist seit Dezember vakant. Im Februar reihte die Ernennungskommission, in der etwa VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter und Ex-Justizminister Clemens Jabloner saßen, Matejka als beste Kandidatin. Weil aber in der schwarz-grünen Koalition mit dem vakanten Chefposten in der Bundeswettbewerbsbehörde Unstimmigkeit über die Besetzung eines weiteren Spitzenjobs herrscht, blieben beide Bestellungen bisher aus.

