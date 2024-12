Rettung oder Untergang? Drexler und die Rolle als Juniorpartner

ABD0253_20241124 - GRAZ - STERREICH: (v.l.) VP-Spitzenkandidat Christopher Drexler und FP -Spitzenkandidat Mario Kunasek am Sonntag, 24. November 2024, im Rahmen der Steirischen Landtagswahl in Graz. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

Die Entscheidung von FP-Landeschef Mario Kunasek, doch mit der ÖVP von Noch-Landeshauptmann Christopher Drexler Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, hat am Sonntagabend in der Steiermark einiges an Überraschung ausgelöst. Das galt vor allem für die Reihen von SP-Chef Anton Lang, wo man sich Hoffnungen gemacht hatte, von Kunasek den Vorzug zu erhalten.