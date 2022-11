Restplätze noch frei: Diskussion mit VfGH-Präsident im OÖN-Forum

Wozu braucht es eine Verfassung? Wie wichtig sind die Grundrechte? Wie arbeitet der Verfassungsgerichtshof? All diese Fragen sollen am Dienstagabend im Forum der OÖNachrichten in den Linzer Promenaden Galerien diskutiert und beantwortet werden.

Die OÖNachrichten haben dazu in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Christoph Grabenwarter, den Präsidenten des Österreichischen Verfassungsgerichtshofes (VfGH), nach Linz geladen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, Restplätze sind noch zu vergeben. Durch den Abend führt OÖN-Wien-Korrespondent Christoph Kotanko.

>> Hier können Sie sich anmelden

Christoph Grabenwarter ist seit Anfang 2020 Präsident des VfGH. Der am 4. August 1966 in Bruck/Mur in der Steiermark Geborene hat sein Jus-Studium bereits mit 22 Jahren abgeschlossen und daraufhin auch noch das Studium der Handelswissenschaften absolviert. Er lehrte an der Johannes Kepler Universität in Linz und an den Universitäten Bonn und Graz. Seit 2005 ist er Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, ab 2018 war er dessen 2018 Vizepräsident.

Grabenwarter widmete sich als Jurist vor allem dem Thema der Menschenrechte, ein Standardwerk über die Menschenrechtskonvention ist bereits in der sechsten Ausgabe verfügbar. Als Mitglied der Venedig-Kommission des Europarates hat der VfGH-Präsident auch zahlreiche Gutachten über die umstrittenen Justizreformen in Ungarn und Polen verfasst.