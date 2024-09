Reportage: Die Neos auf der Linzer Landstraße

Wahlkampf, in grellem Pink eingefärbt: Der Neos-Infostand an der Ecke Landstraße/Harrachstraße in Linz

Pink fällt auf. Das weiß man in Linz spätestens, seit sich an der Dressenwahl eines Fußballklubs die Geister scheiden. Während der LASK das Stadtderby gegen Blau-Weiß schon am kommenden Samstag vor sich hat, wird es für die Neos erst am 29. September ernst. Vor zwölf Jahren von Parteigründer Matthias Strolz aus der Taufe gehoben, soll es für die Liberalen nach dieser Wahl endlich hinhauen mit der Regierungsbeteiligung.