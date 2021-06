Rendi-Wagners Schlappe mit Applaus

Am Ende war es eine überraschende Schlappe. Mit 75,34 Prozent hat Pamela Rendi-Wagner am Samstag das schlechteste Wahlergebnis (ohne Gegenkandidaten) eingefahren, das SP-Genossen auf einem Parteitag jemals einer amtierenden Spitze beschert haben. Überraschend auch deshalb, weil davor kein einziger der 642 Delegierten vom Podium aus Kritik an der Vorsitzenden oder an deren Kurs geübt hatte.

Absage an Kurz

Und auch, weil Rendi-Wagner in ihrer Rede vor der Wahl für ihre harsche Abrechnung mit dem "System Kurz" durchaus den Nerv in der größten Oppositionspartei getroffen haben dürfte. Für die Ansage, mit ihr an der SP-Spitze werde es "keine Regierungskoalition" mit Kurz geben, gab es sogar lauten Applaus.

Auch inhaltlich bot Rendi-Wagner in der SPÖ vertraute Kost: Dazu gehörte die Absage an die VP-Formel "mehr privat, weniger Staat" ebenso wie der Ruf nach einer Arbeitszeitverkürzung als "Jobmotor" sowie nach Reichensteuern und gerechteren Beiträgen der "Onlinemultis" bei der Aufteilung der Krisenkosten.

Video: Nach Bundesparteitag: SPÖ-interne Debatten

Dass Rendi-Wagner noch einmal deutlich unter dem bisher schlechtesten Ergebnis für Ex-Kanzler Werner Faymann (83,4 Prozent) landete, regte noch am Parteitag zur Ursachenforschung an. Indem die SP-Chefin die bei der Mitgliederbefragung vor einem Jahr erreichten 71 Prozent als Erfolgslatte gelegt habe, "hat sie selbst die Erwartungen heruntergeschraubt", sagte die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle im ORF. Dieses Ergebnis könne spätestens dann gegen sie verwendet werden, wenn es vor der nächsten Nationalratswahl (planmäßig 2024) um die Spitzenkandidatur geht.

Was unweigerlich zu den größten Kritikern der Ärztin führt, die zwar aus sozialdemokratischem Milieu stammt, denen sie aber mittlerweile als zu weit weg von der roten Wählerbasis erscheint. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Niederösterreichs SP-Chef Franz Schnabl, in der Vergangenheit oft Wortführer gegen Rendi-Wagner, blieben am Parteitag zwar ruhig. Dennoch gingen Insider davon aus, dass viele Streichungen aus diesen beiden Bundesländern kamen. Wobei Schnabl selbst als Vizevorsitzender nur 83,5 Prozent erhielt. Doskozil verzichtete überhaupt auf eine Kandidatur.

Immer wieder Wien

Überrascht hat Stainer-Hämmerle, dass der Parteitag in Wien und nicht in Oberösterreich, wo SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer am 26. September die heuer einzige Landtagswahl zu schlagen hat, abgehalten wurde. Stainer-Hämmerle: "Das ist ein Punkt, der immer wieder kritisiert wird – die SPÖ-Länder kommen kaum zum Zug."

Zumindest in den ersten Reaktionen ließ die Nachfolgerin von Ex-Kanzler Christian Kern, die in der Vergangenheit schon mehrfach angezählt worden ist, keine Anzeichen von Resignation erkennen. Sie werde "gerade jetzt" für sozialdemokratische Inhalte und gegen das "System Kurz weiter kämpfen", sagte Rendi-Wagner zum Abschluss. (luc)

Keine Statutenreform

Nach der Wahl von Pamela Rendi-Wagner hätte der SP-Parteitag auch die Statutenreform diskutieren und darüber abstimmen sollen. Ein Punkt wäre die Direktwahl der Vorsitzenden gewesen. Doch weil wohl angesichts des schönen Wetters nicht einmal mehr die notwendige Hälfte der Delegierten in der Messe Wien war, verfielen diese Anträge.