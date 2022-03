Rendi-Wagners Rede vor den roten Altkanzlern

In einer Phase, in der die türkis-grüne Regierung durch ihr Corona-Krisenmanagement, Personalrochaden und Korruptionsermittlungen in der Defensive steckt, hebt die SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zur Grundsatzrede inklusive Kanzleransage an.

Zur Unterstützung werden am Sonntag mit Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer, Christian Kern und Werner Faymann alle lebenden Vertreter der Sozialdemokratie, die mehr oder weniger lange am Ballhausplatz die Fäden gezogen haben, anwesend sein. Als besonders seltener Gast seit seinem Abgang vor 22 Jahren gilt Klima.

Schauplatz der Rede ist nicht zufällig die Aula der Wissenschaften. Die Ärztin Rendi-Wagner wolle damit unterstreichen, dass sie aus der Wissenschaft kommt. Und die türkis-grüne Regierung hat an diesem Ort (noch unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz) ihr Programm vorgestellt, heißt es aus der SPÖ.

Die SP-Chefin werde die Koalitionsbilanz kritisieren. Weder Pandemie noch Teuerung seien im Griff. Im Kern von Rendi-Wagners Modell (Titel: "Ein Land. Eine gemeinsame Zukunft") werde es um den Aspekt Sicherheitspolitik, um politische Verantwortung und um den Umgang mit den großen Zukunftsaufgaben gehen.