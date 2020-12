Rendi-Wagner zur aktuellen Corona-Entwicklung

Ab 10.30 Uhr tritt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor die Medien. In einer Pressekonferenz wird sie zur aktuellen Corona-Entwicklung in Österreich Stellung nehmen. nachrichten.at berichtet per Livestream.

Der Livestream:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen