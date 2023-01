Rendi-Wagner, Wolf und der unsichtbare Dritte

Zwei Personen nahmen in der ZiB 2 am Sonntag am Studio-Pult Platz. Moderator Armin Wolf und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Doch noch einer schien im Raum zu sein, wenn auch nicht körperlich anwesend: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Knapp 30 Sekunden dauerte es, bis Doskozil das erste Mal Thema war. Und er sollte es noch viele Male werden.

Zuletzt hatten die Sozialdemokraten in bundesweiten Umfragen geglänzt. Die SPÖ lag weit voran an erster Stelle, mittlerweile ist man hinter die FPÖ abgerutscht. Doch warum? „Weil wir uns in der Öffentlichkeit viel zu sehr mit internen Diskussionen aufhalten“, sagte Rendi-Wagner. Sie könne Doskozil nicht zur "Zusammenarbeit zwingen", die Kooperation "nicht verordnen". Dass Doskozils stetigen Angriffe der Partei und ihrem Bild in der Öffentlichkeit schaden könnten, glaubt Rendi-Wagner nicht. „Mit jeder weiteren Wortmeldung aus dem Burgenland steigt die Geschlossenheit in der Partei“, so ihre Antwort. Ein Schiedsgericht einzurichten, um einen Parteiausschluss von burgenlands Landeshauptmann zu erwirken, schloss sie aus. Sie wolle aber lieber über Inhalte sprechen. Das funktionierte dann aber nicht so richtig.

"Dauernd Mathematikstunden"

Der große Plan von Rendi-Wagner, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abzuschaffen, brachte die Parteichefin auch massiv in Erklärungsbedarf. Die Abschaffung würde 1,5 Milliarden Euro kosten, rechnete Moderator Wolf mit Hinweis auf einen Antrag der SPÖ-Bundesfraktion vor. Oder doch "nur" 500 bis 700 Millionen Euro, wie Rendi-Wagner erklärt.

Auch die Ersparnis sei nicht so groß, wie von der SPÖ kolportiert, entgegnete Wolf. "300 bis 400 Euro Ersparnis pro Jahr für jeden Haushalt" verspricht Rendi-Wagner, doch laut Wolf seien es nur 120 Euro. Die Antwort: „Wie zielführend ist es, wenn wir ständig Mathematikstunden im Interview machen? Wir wissen, dass es einige hundert Euro Ersparnis sind.“

Beim Thema Migration sollte Doskozils Geist wieder auftauchen. Vor vier Jahren habe dieser bereits mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ein Positionspapier ausgearbeitet. Dass sie noch im Sommergespräch keine Asylkrise gesehen habe, sei kein Widerspruch zu ihrer jetzigen Position. Denn nicht die Asylwerber, sondern die hohe Zahl "irregulärer Migration" sei aktuell das Problem. Einen Schuldigen hatte die SP-Chefin auch parat: Ungarn.

Wäre es denn nicht ihre Verpflichtung, zur Seite zu treten, wenn ein anderer - und wieder Doskozil im Raum - laut Umfragen die Partei besser führen könne, fragte Wolf. Sie werde ihr Recht als "erste Frau in der Sozialdemokratie" wahrnehmen und als Spitzenkandidatin antreten, so Rendi-Wagner.

