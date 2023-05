Rendi-Wagner will den "Schwarzen Peter" nicht

Dort, wo die Koalition aus ÖVP und Grünen für ein Gesetz im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit braucht, will die SPÖ nur dann zustimmen, wenn gleichzeitig SPÖ-Forderungen gegen die Teuerung umgesetzt werden. Die Klubchefs der Koalitionsparteien, Sigrid Maurer (Grüne) und August Wöginger (VP), kritisierten diese Ankündigung als "verantwortungslos". Sinkende Preise seien gegenwärtig das wichtigste Anliegen vieler Menschen, entgegnete Rendi-Wagner.

In diesem Zusammenhang forderte Rendi-Wagner gestern im Rahmen einer Pressekonferenz auch Maßnahmen gegen die Kinderarmut. Unter anderem solle eine Kinder-Grundsicherung eingeführt werden. Sie wolle, dass in einem reichen Land wie Österreich kein Kind in Armut aufwachsen müsse, so Rendi-Wagner.

Befragungsdebatte

In den internen Streit über die Auszählung und die Kontrolle der Mitgliederbefragung, den SP-Geschäftsführer Christian Deutsch derzeit mit der Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, ausficht, wolle sie sich nicht einmischen, so Rendi-Wagner: "Ich werde das nicht bewerten." Die SP-Bundesgeschäftsführung hat gestern ein Gutachten vorgelegt, wonach der Wunsch der Wahlkommission nach erweiterten Prüfmöglichkeiten zum Teil die Anonymität des Verfahrens gefährden würde.

Außenpolitik Außenpolitik Gefährliche Zweifel Die brisanteste Phase der SPÖ-Mitgliederbefragung von Wolfgang Braun Gefährliche Zweifel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper