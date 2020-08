Rendi-Wagner und Scholz für Schulterschluss

Wenn Europa in den nächsten Jahrzehnten eine "wesentliche Rolle" spielen wolle, müsse es die Coronakrise gemeinsam "gut schaffen", so Rendi-Wagner. "Wir müssen die Gesundheit gemeinsam verteidigen. Unilateralismus ist nicht das Gebot der Stunde, sondern Kooperation", so Finanzminister Scholz. Lobende Worte gab es für die Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU.

Rendi-Wagner hob auch die Nominierung von Scholz als deutscher Kanzlerkandidat hervor. "Allein die frühzeitige und sehr geeinte Nominierung" habe gezeigt, dass "innerhalb weniger Tage diese Geschlossenheit, diese Stärke, diese Einigkeit" der SPD dazu geführt habe, dass "die SPD extrem an Vertrauen gewonnen hat".