Rendi-Wagner und ihre Kritiker:"Diese Gruppe tut unserer Partei nicht gut"

Mehr als einmal betonte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der gestrigen Pressestunde, dass die Zuschauer wohl weniger etwas über SPÖ-Interna als vielmehr über aktuelle Themen hören wollten. Die Fragen zu dem Vertrauensvotum, das überraschend gut ausfiel und direkt von einigen Mitgliedern in Zweifel gezogen wurde, blieben ihr trotzdem nicht erspart. Wie berichtet, wurden Gerüchte über Unregelmäßigkeiten gestreut. Die Partei ließ das Ergebnis daraufhin notariell bestätigen.

Angesprochen darauf, ob das Vorgehen mancher nicht an parteischädigendes Verhalten grenze, bei dem es auch Konsequenzen geben müsse, sagte Rendi-Wagner: "Es gibt viele Fragen, mit denen ich mich befassen werde. Auch dieser Frage werden wir uns stellen müssen."

Video: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verteidigt in der ORF-Pressestunde die Mitgliederbefragung und das Ergebnis zu ihrem Verbleib an der SPÖ-Spitze gegen Vorwürfe der Manipulation.

"Zum Teil bekannt"

Wer diejenigen seien, die permanent gegen die Parteichefin sticheln, sei ihr "zum Teil" bekannt. Es handle sich dabei um "einige wenige", die "eher destruktiv" handeln würden. Dies sei unverständlich: "Diese Gruppe tut unserer Partei nicht gut."

Die Kritik werde nicht offen geübt, sondern passiere "oft unter dem Deckmantel der Anonymität, das ist nicht fair". Die Situation war vor Weihnachten schon einmal hochgekocht. Damals hatten einige SP-Funktionäre das Gerücht gestreut, Rendi-Wagner stünde vor der Ablöse – detaillierte Zeitpläne und Alternativkandidaten inklusive. Man habe aber "zum wiederholten Mal gesehen, dass diese Gerüchte falsch sind", betonte die Parteichefin. Durch das Ergebnis des Mitgliedervotums von gut 71 Prozent bei einer Beteiligung von über 41 Prozent sieht sie sich nun gestärkt: "Das ist ein Auftrag für mich." Sie gehe daher auch davon aus, bei der nächsten Nationalratswahl Spitzenkandidatin der Partei zu werden: "Ja, das ist mein Ziel."

Wesentlich lieber sprach die SP-Obfrau dann auch in der Pressestunde über ihre Kritik an der Regierung und die roten Forderungen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Dazu gehören etwa das "größte Konjunkturpaket, das die Zweite Republik je gesehen hat", eine Online-Solidarabgabe für große Internet-Konzerne in der Höhe von zehn Prozent und eine Vermögenssteuer von 0,5 Prozent für Vermögensteile ab einer Million Euro. Die Austrian Airlines müssten gerettet werden, aber nur unter staatlicher Beteiligung.

Außerdem erneuerte Rendi-Wagner die Forderung nach einer 35-Stunden-Arbeitswoche bei gleichbleibendem Lohn. Dies würde nicht nur 100.000 Menschen mehr in Beschäftigung bringen, sondern Arbeit auch gerechter verteilen: "Die Realität sieht immer noch so aus: Überstunden sind männlich, Teilzeit ist weiblich." Um die Unternehmen damit nicht zu überfordern, sei eine "staatlich gestützte Übergangszeit" notwendig. Kritik daran kam von den Neos, Sozialsprecher Gerald Loacker nannte die Vorschläge "alte Hüte".