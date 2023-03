Rendi-Wagner und Doskozil: Buhlen um die Mitglieder

Nach drei Stunden öffneten sich die Türen des SP-Klubs. Gemeinsam schritten SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ihr Herausforderer, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Seite an Seite an dem Journalistentross vorbei, um einen Stock tiefer das Ergebnis dem deutlich größeren SP-Vorstand zu präsentieren. Die Anstrengung stand beiden ins Gesicht geschrieben, beide bemühten sich, rasch den Kameras zu entkommen.

Das Präsidium hatte ab 13 Uhr getagt, schon zuvor waren einige der Spitzen zu Vorabsprachen zusammengekommen, um eine Lösung des SP-Konflikts vorzubereiten. Doskozil hatte sich am Dienstag für einen Mitgliederentscheid ausgesprochen, der die Führungsfrage in der SPÖ klären sollte, Rendi-Wagner hatte eine Kampfabstimmung auf einem Sonderparteitag präferiert. 50 steirische Kommunalpolitiker, darunter die Bürgermeister aus Knittelfeld, Leoben und Fohnsdorf, hatten sich noch vor der Sitzung für eine Befragung ausgesprochen, der Druck für ein Mitgliedervotum stieg.

Iden des März

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) zeigte sich bei seiner Ankunft von den parteiinternen Querelen genervt. Er hoffe, dass irgendetwas Vernünftiges herauskomme, sagte er und fügte an: "Sofern überhaupt noch etwas Vernünftiges herauskommen kann." Nach der Sitzung erklärte Kaiser: Statt Iden des März heiße es jetzt SP-Frieden im März.

Es wurde schließlich ein Prozedere gefunden, das für alle eine gesichtswahrende Lösung bietet: Es wird keinen Mitgliederentscheid geben, wie von Doskozil gefordert, sondern eine Mitgliederbefragung. Diese konnte der Parteivorstand gestern umgehend beschließen. Theoretisch könnten sich noch weitere Kandidaten melden. Die Kür des Parteichefs erfolgt dann auf Basis des Ergebnisses auf einem Sonderparteitag.

Transparenter Wettkampf

Rendi-Wagner wird damit zur Wahlkämpferin in der eigenen Partei. Seit 2018 steht sie der SPÖ vor, nun obliegt es den rund 150.000 Mitgliedern, sie in ihrer Funktion zu bestätigen oder Doskozil zum neuen Parteichef zu wählen. Gestern wurde versichert, dass der Wettkampf möglichst transparent und fair ablaufen solle. Als Vorgabe gilt die Kampfabstimmung in Wien, bei der Michael Ludwig und Andreas Schieder als Kontrahenten um den Parteivorsitz gegeneinander angetreten waren. Erwogen wurde, dass es gemeinsame Veranstaltungen der beiden geben könne, bei denen sie ihre unterschiedlichen Positionen darlegen können. Schließlich müssen beide um die Mitglieder buhlen.

Doskozil hatte in seinem Bewerbungsschreiben von einem Team gesprochen. Wer diesem angehören wird, wurde vorerst nicht kundgetan. Spekuliert wird, dass die Abgeordneten Julia Herr und Max Lercher sowie der frühere SP-Chef Christian Kern zu seinen Unterstützern zählen könnten. Sollte Doskozil das Rennen machen, wird er eine Vertretung im Parlament brauchen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nächstes Präsidium am Montag

Noch zu klären wird auch sein, wer die Mitgliederbefragung abwickeln wird. Als Rendi-Wagner den Mitgliedern die Vertrauensfrage stellte, wurden damals Zweifel geäußert, ob alles ordnungsgemäß abgelaufen sei. Nächsten Montag soll ein SP-Präsidium einberufen werden, um die Details zu fixieren. Angepeilt wird, dass die Machtfrage möglichst rasch geklärt wird. Doskozil erklärte im Abgang, man werde bei der Terminwahl Rücksicht auf den Wahltermin in Salzburg am 23. April nehmen.

Rendi-Wagner trat um kurz nach 19 Uhr allein vor die Medien. Es habe eine sehr ehrliche Diskussion gegeben, sagte sie. Die SP-Chefin zeigte sich tapfer: "Es ist klar, wenn wir dann ein Ergebnis haben, dann ist es auch für alle zu akzeptieren." Sie selbst wollte keine Prognosen abgeben, wie die Abstimmung letztlich ausgehen wird. "Wahrscheinlichkeiten gehören ins Reich der Kristallkugel", sagte sie. "Ich bin Realistin."

Zwei Stufen: Befragung, dann Sonderparteitag

Am Ende hat der SP-Parteivorstand irgendwie einen Kompromiss im Sinne beider Kontrahenten gefasst.

Mit der Mitgliederbefragung (geregelt unter §23 im SP-Organisationsstatut) hat Hans Peter Doskozil seine Abstimmung der Basis, auch wenn es nicht der von ihm geforderte und rechtlich bindende Mitgliederentscheid (§24) geworden ist. Denn dafür hätte es ein Verlangen von mindestens zehn Prozent aller SP-Mitglieder gebraucht.

Deutlich einfacher war der Weg zur Mitgliederbefragung, die vom 55-köpfigen Parteivorstand per Mehrheitsbeschluss festgelegt wurde. Es ist nun auch am Vorstand, den Wortlaut der Befragung festzulegen. Es darf sich um mehrere Fragen handeln, die jedenfalls mit ja/nein beantwortet werden können. Etwa: Soll den Vorsitz künftig Rendi-Wagner/Doskozil führen? Gemäß Statut muss die Befragung nun binnen drei Monaten, also bis spätestens Mitte Juni durchgeführt werden. Die Abstimmung erfolgt geheim per brieflichem Fragebogen.

Bei einer erstmaligen Befragung im Mai 2020 haben 71,4 Prozent der SP-Mitglieder (41,3 Prozent Beteiligung) für einen Verbleib von Rendi-Wagner gestimmt. Damals gab es allerdings keinen Alternativkandidaten.

Weil das Ergebnis der Mitgliederbefragung parteirechtlich nicht bindend ist, soll sich die Siegerin oder der Sieger des Votums danach in einem Sonderparteitag der Wahl durch die SP-Delegierten stellen. Damit soll noch vor dem Sommer feststehen, ob weiter die amtierende Vorsitzende oder ihr burgenländischer Herausforderer die Partei führen wird.

Theoretisch ist es allerdings auch anderen Interessenten möglich, sich unter Einhaltung der Statuten für die Vorsitzwahl am Parteitag aufstellen zu lassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner