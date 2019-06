Rendi-Wagner Spitzenkandidatin der Wiener SP

Am Montag wurde Rendi-Wagner auch auf der Landesliste der Wiener SP für die Nationalratswahl auf Platz eins gereiht. Gefolgt von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures; Ludwig sprach deshalb von der "weiblichsten Liste", die es je gab.

Die beiden Ex-Ministerinnen Juliane Bogner-Strauß (Familien) und Margarete Schramböck (Wirtschaft) sollen in zwei Bundesländern die jeweilige VP-Landesliste anführen. Bogner-Strauß gilt in der Steiermark als gesetzt. In Tirol "ist davon auszugehen", dass Schramböck ganz oben stehen wird, hieß es aus der Landespartei. Bereits fix ist, dass für die steirische SP Vizeklubobmann Jörg Leichtfried als Erster ins Rennen gehen wird.