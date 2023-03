Rendi-Wagner "schmerzt" Ergebnis, SPÖ OÖ schließt Personaldiskusion nicht aus

Die SPÖ Oberösterreich sah für die SPÖ und Landeshauptmann Peter Kaiser ein "respektables Ergebnis", trotz der klaren Verluste im Vergleich zu 2018. Immerhin sei man mit Abstand Erster geblieben. Das große Ziel "ein 4er vorn" sei nicht erreicht worden, aber nur in Wien, Burgenland und Vorarlberg liege die jeweilige Landeshauptmann-Partei über 40 Prozent, erklärte Landesgeschäftsführer Florian Koppler gegenüber der APA. Er sah keine Debatte um den Parteivorsitz in Kärnten.

Auf Bundesebene schloss er aber intern Diskussionen nicht aus. Im Bund könne die Direktwahl, wie sie in Oberösterreich durchgeführt worden war, als Vorbild dienen, meinte Koppler. Natürlich gebe es verschiedene Diskussionen und unterschiedliche Auffassungen über Themen und Personen, diese werde man sich aber in den Gremien ausmachen, um bei der Nationalratswahl im kommenden Jahr schlagkräftig sein zu können.

Rendi-Wagner: "Ergebnis, das schmerzt"

Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner machte aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl. "Es ist ein Ergebnis, das schmerzt", sagte sie bei ihrer Ankunft im Regierungsgebäude in Klagenfurt. Die Verluste erklärt sie sich einerseits damit, dass wegen der Krisen alle regierenden Landesparteien Stimmen verloren hätten. Andererseits schade aber auch die Führungsdiskussion in der Bundes-SPÖ.

Das Wahlergebnis der Kärntner SPÖ sei auch "der Zeit geschuldet", bezog sich Rendi-Wagner etwa auf die Rekordinflation. Regierende Parteien würden derzeit überall Verluste einstreifen. Aber sicherlich hätten "Diskussionen in der Sozialdemokratie nicht der SPÖ, sondern vielmehr dem politischen Mitbewerber genützt". Immerhin seien die knapp 40 Prozent für die SPÖ "ein klarer Wählerauftrag, den (Landeshauptmann, Anm.) Peter Kaiser mit seinem Team erfüllen sollte".

Vorarlberger SPÖ-Chefin attackiert Doskozil

Die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger attackiert nach dem enttäuschenden SPÖ-Wahlergebnis in Kärnten Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil frontal und stellt sich hinter Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Es sei ihr "vollkommen unverständlich, wie man so unsolidarisch sein kann und jedes Mal vor einer Wahl eine parteiinterne Diskussion befeuert", griff Sprickler-Falschlunger Doskozil im APA-Gespräch scharf an.

Sie stehe "zu hundert Prozent" hinter Rendi-Wagner. Diese solle auch Spitzenkandidatin bei der kommenden Nationalratswahl werden. Doskozil solle hingegen "endlich einmal an irgendeinem Gremium auf Bundesebene teilnehmen und dort offen seien Kritik kundtun". "Er ist nicht Manns genug, eine Diskussion in den Gremien zu führen. Er versteckt sich im Burgenland und hat nicht die Courage, über die Grenze zu kommen und an den Sitzungen teilzunehmen", erklärte die Vorarlberger SPÖ-Chefin. Sprickler-Falschlunger stellte in diesem Zusammenhang auch den Frauen-Aspekt zur Diskussion. Sie sei überzeugt davon, dass ein Mann an der Spitze der Partei aus den eigenen Reihen "nicht so angeschossen" werden würde wie in diesem Fall Rendi-Wagner. Angesichts einer derartigen Vorgangsweise wie jener von Doskozil werde die Bundes-SPÖ nie Wahlen gewinnen können. Rendi-Wagner habe jedenfalls ihre volle Unterstützung - sie sei "klug, intelligent" und vertrete die richtigen Inhalte, so Sprickler-Falschlunger.

Sie habe "keinen Zweifel daran, dass die Streitigkeiten auf Bundesebene einen gewichtigen Anteil an den Verlusten in Kärnten haben." "Mir tut das sehr leid für die Kärntner Sozialdemokratie, insbesondere für Peter Kaiser. Ich schätze ihn sehr als sehr engagierten Landeshauptmann, der vor allem in Bildungsfragen äußerst fortschrittlich und vorbildlich agiert", sagte die Vorarlberger Vorsitzende. Trotzdem sei die Kärntner SPÖ mit großem Abstand auf dem ersten Platz geblieben.

