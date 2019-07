Rendi-Wagner legt sich nicht auf mögliche Koalitionen fest

"Erst wenn das Wahlergebnis auf dem Tisch ist, sprechen wir über mögliche Zusammenarbeitsformen und keinen Tag früher", sagte sie am Rande eines Pressetermins am Montag in Draßburg (Burgenland).

Angesprochen auf den Vorstoß des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der für eine türkis-rote Koalition warb, betonte sie: "Wir sollten lieber über wichtige Themen wie die Pflege reden." Bis zum Wahltermin in circa zehn Wochen sei noch genug Zeit, bis dahin sollten die Inhalte im Vordergrund stehen. "Dann haben die Österreicher das Wort und dann wird sich entscheiden, wie es weitergeht", betonte Rendi-Wagner.