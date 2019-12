SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist derzeit auf Bundesländertour, um den geplanten Reformprozess zu erklären und die Zukunftslabors zu starten. In der Sitzung des Landesparteivorstandes am Montag in Linz stand aber dann noch die vergangene Woche im Vordergrund. Die umstrittenen Sparmaßnahmen, der Zeitpunkt der Betriebsversammlung und schließlich die dann doch wieder abgesagte Revolution – all das führte zu viel Gesprächsbedarf.