Rendi-Wagner: Geschäfte sperren bei hohen Zahlen

Wenn die Infektionszahlen in Österreich nicht von zuletzt rund 3000 auf weniger als 1000 sinken, brauche es eine "Weihnachtsruhe". Dafür sprach sich am Sonntag die SP-Bundesparteivorsitzende und Infektiologin Pamela Rendi-Wagner in der ORF-Pressestunde aus.

Vom 24. Dezember bis 7. Jänner müsste man dann wieder "mehr Vorsicht walten lassen" und den Handel wieder zusperren, "damit wir im Jänner nicht eine böse Überraschung haben." Auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis 10. Jänner brachte sie ins Spiel. Die Corona-Lage sei sehr ernst.

Gegenwind aus Oberösterreich

Oberösterreichs SP-Gesundheitssprecher Peter Binder, ein enger Mitarbeiter des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger, kritisierte Rendi-Wagners Vorschlag: Er sei gegen das Zusperren, das große Schäden verursache. Nach zehn Monaten Pandemie brauche es andere Ideen von der Bundesregierung.

Am Freitagabend hatten Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), wie berichtet, verschärfte Regeln für die Feiertage verkündet. So dürfen am Stefanitag und zu Silvester nur zwei Haushalte miteinander feiern (sechs Personen plus sechs Kinder) – nicht zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten wie am 24. und 25. Dezember. Am Stefanitag gilt wie derzeit die Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr (nicht jedoch am 24., 25. und 31. Dezember).

Rendi-Wagner hält diese Regelungen für sinnvoll, ebenso den Verzicht auf den Wintertourismus: "Jetzt ist sicher nicht die Zeit für Silvesterpartys und Hüttengaudi." Sie kritisierte die Regierung aber, denn die ständig geänderten Ankündigungen und Maßnahmen seien "sehr verwirrend, die Leute kennen sich nicht mehr aus."

Video: Pressestunde mit Pamela Rendi-Wagner

Der stv. Neos-Klubchef Nikolaus Scherak sagte, dass ein "geplantes, umsichtiges und berechenbares Vorgehen" anders ausschaue.

Kurz hatte betont, dass die Pandemie "alles andere als vorbei" sei: "Es kommt eine harte Zeit auf uns zu, im Jänner, im Februar, im März." Kogler sagte, dass die Lage auch angesichts der anrollenden Grippesaison angespannt bleibe.

FPÖ für offene Gastronomie

FP-Chef Norbert Hofer forderte, die Gastronomie schon zu Weihnachten wieder zu öffnen, sonst entstünden im privaten Bereich höhere Infektionsraten. Der blaue Klubobmann Herbert Kickl forderte den Kanzler auf, den Menschen "wenigstens einen freudvollen Jahresabschluss im Kreise ihre Freunde und Verwandten" zu gönnen, statt "Zwangsmaßnahmen" zu setzen.

Die Regierungsspitze hat für nächstes Jahr verpflichtende Tests in körpernahen Berufsgruppen alle zwei Wochen angekündigt – und demnächst die Möglichkeit für die Länder, die Maskenpflicht auf stark frequentierte Bereiche im Freien auszuweiten. Letzteres werde mit Experten besprochen, heißt es vom Land Oberösterreich. (az)

