"Rendi-Wagner ganz klar unsere Spitzenkandidatin"

"Sie ist die Bundesparteivorsitzende und damit auch ganz klar die Spitzenkandidatin für die kommende Wahl", meinte Dornauer. Sie bringe alles mit, "was man haben muss", und es mache auch "Freude und Spaß" mit ihr, so der Landesparteivorsitzende.

Indes stellte die zuletzt innerparteilich stark unter Druck geratene Rendi-Wagner bei ihrem Tirol-Besuch im Rahmen ihrer Bundesländertour das Thema leistbares Wohnen in den Mittelpunkt. Man könne die Wohnungspolitik nicht allein dem freien Markt überlassen, es brauche bei diesem Thema einen "aktiven Staat", betonte die Parteichefin. Es sei haarsträubend, wie teuer das Wohnen mittlerweile in Tirol und vor allem auch in Innsbruck sei.

Deshalb wolle die SPÖ nun eine Arbeitsgruppe einsetzen, um Ideen für leistbares Wohnen zu erarbeiten. Die Konzepte sollen voraussichtlich im Herbst präsentiert werden.