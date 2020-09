Rekord an Wahlkarten bei Wien-Wahl

Rund 243.000 Wahlkarten wurden bereits ausgestellt, hieß es gestern von der Stadt Wien, beim Urnengang 2015 waren es knapp mehr als 200.000 gewesen. Insgesamt sind in Wien 1,4 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Die Zahl der Briefwähler dürfte angesichts der Corona-Pandemie noch steigen. In den Wahllokalen gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen, die Wahlkarte kann per Post geschickt oder auch vorab am Bezirksamt oder in einem Wahllokal abgegeben werden.