Reisewarnungen: Mehr politisches Instrument als Corona-Maßnahme

Überhastete Abreisen, Stornierungen, Zittern um die Wintersaison: Die Corona-Reisewarnungen aus dem Ausland stürzen den Tourismus in die Krise.

Deutschland will am 15. Oktober einen Schritt weitergehen. Ab dann wird eine Online-Registrierungspflicht bei der Einreise aus den derzeit als Risikogebiete eingestuften Ländern Vorarlberg, Tirol und Wien gelten. Und es droht weiteres Ungemach: So wird überlegt, dass eine Einreise nur nach fünftägiger Quarantäne möglich ist, ohne vorherige "Freitestung". "Eine derartige Regelung ist lediglich in Vorbereitung. Ob und wann sie kommt, ist noch nicht entschieden", sagt dazu der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Tirol, Dietmar Czernich.

Zusehends entzündet sich eine Diskussion über die Zahlen, die den Reisewarnungsentscheidungen in Europa zugrunde liegen. Der wichtigste deutsche Maßstab ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Überschreitet eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kumuliert auf sieben Tage (in Österreich wird auf den Sieben-Tages-Durchschnitt abgestellt), landet sie auf der roten Liste des Robert-Koch-Instituts. Allerdings nicht sofort. Man handhabe das sehr vorsichtig. Der Trend müsse sich über einige Zeit bestätigen. Von Island bis zur Iberischen Halbinsel weist Deutschland Risikogebiete aus. Alles kein Politikum also, heißt es aus deutschen Regierungskreisen. Wobei: "Druck aus Wien, Tirol und vom Bund" haben sie in Berlin schon gespürt. Man versteht das dort auch. Es steht viel auf dem Spiel für die österreichische Wirtschaft.

Wie viele ausländische Touristen sich in Österreich angesteckt haben, dazu gibt es kaum offizielle Zahlen. Ein Rundruf ergibt, dass es seit Juni nicht mehr als insgesamt 100 gewesen sein dürften.

Die Schweiz wägt ab

Wer die Reisewarnungslotterie in voller Ausprägung betrachten möchte, muss in die Schweiz blicken. Länder, in denen sich in 14 Tagen durchschnittlich 60 oder mehr Menschen pro 100.000 Einwohner anstecken, landen auf dieser Liste. Jedoch spielen auch andere Interessen eine Rolle. Vorigen Freitag hat die Schweiz entschieden, dass Vorarlberg nicht auf die Liste kommt, obwohl dort die Fallzahl bei 121 lag. Oberösterreich mit damals 65 Fällen im Schnitt wurde hingegen so wie Niederösterreich und Wien mit einer Reisewarnung versehen. Als "nicht nachvollziehbar" kritisierte das Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Eine Verordnung des Schweizer Bundesrats macht es möglich: "Gebiete an der Grenze zur Schweiz, mit denen ein enger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Austausch stattfindet, können von der Aufnahme in die Liste ausgenommen werden, auch wenn sie eine der Voraussetzungen erfüllen."

Osttirol fühlt sich benachteiligt

"Willkürlich und unverhältnismäßig" – so bezeichnet die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SP) den Umgang mit Osttirol, das als Teil Tirols von der deutschen Reisewarnung betroffen ist. "Ich kenne keinen, der hier Verständnis dafür hat, dass Osttirol gleich behandelt wird wie orange Bezirke." Ähnlich argumentiert die Tiroler Europaparlamentarierin Barbara Thaler (VP): "Es dürfen nicht wegen einzelner Corona-Hotspots ganze Staaten oder Bundesländer als Risikogebiet eingestuft werden. Osttirol weist als flächenmäßig größter Bezirk nur sieben aktiv positive Fälle auf. Dennoch ist der Bezirk Lienz genauso betroffen wie Innsbruck mit 132."

Auf europäischer Ebene dürfte es so schnell keine Einigung auf ein gemeinsames Reisewarnungssystem mit einheitlichen Kriterien geben. Zwar hat die EU-Kommission eines vorgeschlagen. Gesteuert würde diese Ampel von Stockholm aus, wo das Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) seinen Sitz hat.

Aber kein Land aus dem Kreis der 27 will die Entscheidung darüber abgeben, wann eine Reisewarnung ausgesprochen wird. Immerhin wolle man sich besser koordinieren, wurde angekündigt.

Corona-Reisewarnungen seien jedenfalls aus epidemiologischer Sicht "ein Unsinn", sagt der Vorarlberger Public-Health-Experte Armin Fidler. Er ist nicht der Einzige, der in den Raum stellt, dass mit Reisewarnungen auch Politik gemacht wird.

Drei Fragen an Armin Fidler

Der Vorarlberger Mediziner und Public-Health-Experte ist Mitglied der Ampel-Kommission des Bundes, lehrt in Innsbruck und Bologna und war für WHO und Weltbank tätig.

Wie beurteilen Sie die Reisewarnungs-Lotterie in Europa?

Schon die Grenzschließungen während des Lockdowns waren ungerechtfertigt. Genauso sind die Reisebeschränkungen ein Unsinn. Ich stehe da nicht allein mit dieser Meinung, es gibt viele mahnende Worte namhafter Experten. Aus epidemiologischer Sicht bringen die Reisebeschränkungen nichts. Entweder handelt es sich um technisches Unverständnis oder ökonomische Drangsale. Es ist wie bei den Grenzschließungen: Das ergibt nur bei Ländern Sinn, die eine vollkommen andere Strategie verfolgen oder in denen die Situation außer Rand und Band ist.

Sind Reisewarnungen also grundsätzlich falsch?

Nein. Am Beispiel von Indien derzeit: Wenn ich in ein Hochrisikogebiet fahre, weiß ich so, dass die Lage prekär ist und es besser ist, dass ich keine touristische Reise unternehme. Aber dass Leute zwingend in Quarantäne müssen, Tests absolvieren müssen und man damit die gesamte Reisetätigkeit und die Wirtschaft lahmlegt, ergibt für mich keinen Sinn.

Wird mit Reisewarnungen Politik betrieben?

Ja, das ist nicht auszuschließen. Auch wir haben zum Beispiel für ganz Kroatien eine Reisewarnung verhängt, obwohl nur ein gewisser Teil der Küste betroffen war. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, herauszufinden, woher die Cluster genau kommen. Und dann folgt die Retourkutsche.