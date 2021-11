Reha-Zentren übernehmen Spitalspatienten

Dabei handelt es sich um Personen, die keine Akutversorgung, aber noch die Überwachung ihrer Genesung benötigen.

Zur Verfügung stehen die Reha-Zentren Großgmain, Saalfelden, Bad Hofgastein, Weyer und Bad Schallerbach. Aufgrund der prekären Lage in Salzburg und Oberösterreich werde die schnelle Übernahme von Patienten ("Fast-Track-Verfahren") nun in den fünf Einrichtungen "gänzlich" ausgerollt, so die PVA. Die Rehabilitationszentren stehen ausschließlich für Patienten des "Fast-Track-Verfahrens" zur Verfügung. Begonnene Rehabilitationen werden zwar noch nach Plan beendet, neue Reha-Patienten aber nicht mehr aufgenommen.

Enns und Sierning

Wie schon vergangenen Herbst bereiten sich in Oberösterreich auch wieder die Rehaklinik Enns und die Sonderkrankenanstalt Sierning auf die Übernahme von Covid-Patienten zur Entlastung der Spitäler vor. In Enns stehen dafür vorerst 30, in Sierning 35 bis 40 Betten zur Verfügung.